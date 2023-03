TV-Nachlese Markus Lanz zu Todesurteilen im Iran „Wir sprechen hier über ein Horror-Regime“

Inwieweit machen sich westliche Länder erpressbar, wenn sie überhaupt verhandeln will Markus Lanz von Friedrich Merz wissen. Der CDU-Politiker wurde gebeten, die politische Patenschaft für Sharmahd zu übernehmen und hat dies “aus Überzeugung getan, weil es um so einen ungeheuerlichen Vorgang geht.” Natürlich werde so ein Prozedere auf allen Ebenen abgewogen, so der CDU-Chef, aber “ich denke wir können hier politischen Druck ausüben”, sagt Merz. Auch dass der Fall Thema in Lanz’ Sendung sei werde nicht ohne Wirkung bleiben. Wenn es zur Vollstreckung des Todesurteils kommen sollte “kann ich mir nicht vorstellen, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und dem Iran fortgesetzt werden”, sagt Merz. Der Iran gerate immer weiter in die Isolation, mit so einem Land könne es dann auch keine normalen Wirtschaftsbeziehungen mehr geben.