TV-Nachlese “Hart aber Fair“ „Bisschen weniger Fleisch bedeutet ja nicht weniger Genuss“

Einen Blick in den Alltag eines Familienbetriebs mit Schweinehaltung, der sich um bessere Haltung bemüht gibt Gesa Langenberg: “Für mich ist es ein persönliches Anliegen, dass Tiere ein gutes Leben haben”, sagt die Landwirtin, die schrittweise versucht, die natürlichen Bedürfnisse in den Ställen umsetzen. Etwa 300 ihrer Schweine lebten bereits in umgebauten Ställen, 3.000 weitere in der Haltungsstufe 2. Um ganz umzustellen müsse sie nicht nur rechtliche und finanzielle Hürden überwinden, es gehe auch um Millionenbeträge, und sie müsse rechnen, wann sie diese Kosten wieder drin habe.” Trotz Zuschüssen reiche das Geld etwa nicht für Verbesserungen wie Urin- und Kottrennung im Stall, die sie für entscheidend hält oder für größere Außenbereiche. “Das ist schwierig, das in der Kürze der Zeit umzusetzen”, sagt Langenberg. “Da muss man uns Landwirten etwas Zeit geben. Wir wollen etwas verändern, wir wollen auch investieren, aber wir brauchen auch eine Planungssicherheit.”