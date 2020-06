Fall Amthor Thema bei Lanz : „Junge, das tut man nicht“

Düsseldorf Wolfgang Bosbach hält mit seiner Meinung über die Lobby-Arbeit von seinem CDU-Parteikollegen Philipp Amthor nicht hinterm Berg. Hendrik Streeck spricht über Lernkurven und Pragmatismus.

Wolfgang Bosbach sagt, wie überrascht er vom Fehler seines Parteikollegen Philipp Amthor war, der derzeit wegen Lobby-Arbeit in der Kritik steht. “Es gibt im Leben ja nicht nur zwei Kategorien: erlaubt und verboten”, so der Innenpolitiker. “Es gibt auch die Kategorie “Das tut man nicht.’” Es sei nichts dagegen einzuwenden, wenn man sich als Politiker dafür einsetze, dass eine Firma, die Produkte zu künstlicher Intelligenz entwickelt, in Deutschland Fuß fassen könne. Problematisch sei aber, wenn ein Bundestagsabgeordnete dadurch persönliche Vorteile habe - etwa indem er später durch seine Aktienoptionen Gewinne mache.