Christian Lindner bei Anne Will: : Am Ende darf „die Gasrechnung nicht ruinös“ sein

Anne Will spricht mit ihren Gästen in der ARD über die Gasumlage und finanzielle Engpässe in den Haushalten. Foto: Screenshot ARD

Düsseldorf Um Gaskosten, Preisbremsen und Zuschüsse vom Staat geht es am Abend bei Anne Will. Drei ihrer Gäste sind sich einig, dass die Energiekrise die 2000 bis 3000-Euro-Verdiener am härtesten trifft.

Darum ging es

Finanzminister Christian Lindner hatte in einer Zeitung am Morgen in Großbuchstaben überraschend die Gasumlage in Frage gestellt. Bei Anne Will deutet er am Abend eine neue Idee an. Ein Wirtschaftswissenschaftler, eine Reporterin und ein NRW-Minister diskutieren, wie für ein Drittel der Bevölkerung ernsthafte Schwierigkeiten durch hohe Strom- und Gaspreise vermieden werden könnten.

Die Gäste

Christian Lindner, Bundesfinanzminister, FDP

Julia Friedrichs, Autorin, Journalistin und Filmemacherin

Karl Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW

Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung

Der Talkverlauf

Anne Will möchte wissen, warum Lindner nun so plötzlich von der Gasumlage nichts mehr wissen will. Der FDP-Politiker bleibt die Antwort darauf schuldig, versichert aber, eine Kommission und die Regierung arbeiteten hart an einer Antwort auf die hohen Gaspreise. “Entscheidend ist, dass am Ende die Strom- und Gasrechnung nicht ruinös ist”, formuliert er das Ziel. Er habe da eine Vorstellung, in welche Richtung eine Gaspreisbremse gehen könnte. Details allerdings will er nicht verraten. Eine finanzielle Intervention des Staates müsse auf jeden Fall von anderen Maßnahmen begleitet werden, etwa indem Kohle- und Atomkraftwerken am Netz blieben. Außerdem müsse Energie gespart werden und gemeinsam mit den EU-Ländern eingekauft werden.

Eigentlich sollte zum Oktober die Gasumlage Nutzer mit rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde belasten, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck allerdings hatte zuletzt verfassungsrechtliche Bedenken. Nun zweifelt auch der FDP-Ministere das Instrument an. Lindner beharrt allerdings in der Sendung auf der Schuldenbremse. „Die Zinsen steigen auch für den Staat“, sagt er.

.@Fried_julia und @c_lindner diskutieren über Steuern, Vermögen und die Schuldenbremse @AnneWillTalk @annewill pic.twitter.com/d3ZeaMCLg4 — ANNE WILL Talkshow (@AnneWillTalk) September 25, 2022

Von Clemens Fuest möchte Anne Will wissen, wie eine Gaspreisbremse finanzierbar sei, die den Staat “bis zu 160 Milliarden Euro kosten” könne - zumal wenn die Schuldenbremse nicht ausgesetzt werde? Der ifo-Instituts-Präsident hält den Wert für zu hoch. Es gehe nicht nur um Gas, auch der Strom verteuere sich, sagt der Wirtschaftswissenschaftler und zögert nicht mit einem Urteil: “Ich halte eine Gaspreisbremse für grundfalsch.” Ihm sei vor allem wichtig, den Verbrauch zu reduzieren, und Subventionen leisteten das seiner Ansicht nach nicht. Außerdem sind ihm derlei Instrumente zu bürokratisch und zu kompliziert. Sein Vorschlag: Verbrauche könnten eine steuerpflichtige Energiepauschale von 1000 Euro bekommen – mit der müsse dann jeder klarkommen. Derzeit falle “die untere Mittelschicht durch den Rost.“ Hilfen müssten sich daher auf die „wirklich Bedürftigen“ konzentrieren.

Lindner ist das zu teuer, er will lieber nach Maßnahmen suchen, die neben Betrieben und Einzelnen helfen könnten, um “ruinöse Preisspitzen” wenigstens für eine gewisse Zeit zu reduzieren.

Julia Friedrichs sieht nicht diese Preisspitzen als Problem. Die Reporterin arbeitet derzeit an einem Film zur “working class” und weiß: “Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland hat keine Rücklagen, keine Reserven.” Das Problem werde jetzt akut, habe sich aber über lange Zeit hinweg aufgebaut: “Wir haben vergessen, uns um diese Menschen zu kümmern”, sagt sie. Sie berichtet von Menschen, die sie für ihren Film begleitet hat, und die trotz täglicher harter Arbeit am Monatsende 15 Euro übrig haben. Eine Postzustellerin mit 1700 Euro wisse einfach nicht mehr, wo sie noch sparen könne. Den reicheren Menschen in Deutschland seien Opfer daher zumutbar. Sonst würden die Menschen, die täglich für Deutschland wichtige Arbeit leisteten eines Tages sagen: Da geh ich nicht mehr hin.

Auch Karl-Josef Laumann findet vor allem gezielte Hilfen wichtig: “Wir müssen uns bei Bürgerinnen und Bürgern auf das untere Drittel der Einkommen konzentrieren”, sagt der NRW-Arbeitsminister. Was an steuerlichen Maßnahmen gemacht worden sei “hilft unten nix”, kritisiert er und erinnert an die Corona-Prämie: “Leute mit Tarifverträgen haben sie bekommen. Leute ohne Verträge haben es in der Regel nicht bekommen.” Im übrigen sorgt er sich nicht nur um Einzelne sondern einen ganzen Berufszweig: “Wenn wir nichts machen, kann es sein, dass wir in zwei Jahren in Deutschland keine Bäcker mehr haben”, fürchtet Laumann. “Das kann ja auch keiner wollen.” Da würde “eine ganze Kultur zerstört”, er jeden Fall wolle “kein Deutschland ohne Bäcker”, indem es nur noch eine Backindustrie gebe.

Der CDU-Politiker kritisiert, bei Lösungsvorschlägen zur Energieknappheit sei sehr viel schon “mit heißer Nadel gestrickt” und nicht zu Ende gedacht” worden. „Der Schuss mit der Gaspreisbremse muss jetzt richtig sitzen“, fordert Laumann.

(juju)