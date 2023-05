Nach Aus bei Fox News Tucker Carlson bringt eigene Show auf Twitter

„In Kürze werden wir eine neue Version der Show, die wir in den vergangenen sechseinhalb Jahren gemacht haben, auf Twitter bringen“, kündigte Carlson am Dienstag in einem auf Twitter veröffentlichten Video an. Weitere Details zu dem Projekt nannte er nicht. Carlson behauptete in dem rund drei Minuten langen Clip, dass die Medien lügen würden und Fakten absichtlich zurückhielten. „Es gibt nicht mehr viele Plattformen, die freie Meinungsäußerung zulassen. Die letzte große, die es auf der Welt noch gibt, ist Twitter“, sagte er.