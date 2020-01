„Tatort: Tschill out“ mit Til Schweiger : Reif für die Insel

Neuwerk/Hamburg Der NDR wollte den „Tatort“ mit Til Schweiger neu erfinden. Tatsächlich hat der Wechsel der Autoren Gutes bewirkt.

Es gibt keinen besseren Ort, um gleichzeitig mitten in Hamburg und im Nichts zu sein, als auf Neuwerk. Die vor Cuxhaven gelegene Insel zählt 40 Einwohner und gehört ganz offiziell zum Bezirk Mitte der Freien und Hansestadt Hamburg. Dass sich der Großstadt-Macho und „Tatort“-Kommissar Nick Tschiller (Til Schweiger) auf dieser Insel sammeln soll, ist daher nachvollziehbar. Um die drängendste Frage der Nordsee-Urlauber vorweg zu beantworten: Tschiller hat Neuwerk nicht in die Luft gesprengt; es hat dort auch sonst kein Massaker stattgefunden.

Tschiller musste zuletzt den Tod seiner Ex-Frau verkraften, und darüber ist seine Tochter Lenny (Luna Schweiger) auf Distanz zu ihm gegangen. Sie hält sich in Australien auf und stellt Nähe zu ihrem Vater höchstens über Facetime her. Lenny war es, die Tschiller, über dem ein Disziplinarverfahren schwebt, einen Aufenthalt auf der Insel Neuwerk empfahl. Tschiller arbeitet dort in einem Haus mit schwer erziehbaren und/oder traumatisierten Jugendlichen, und es ist natürlich kein Zufall, dass er in diesen Kreis hervorragend hineinpasst.