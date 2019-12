Schlagerstar auf der Kommandobrücke : So reagiert die „Traumschiff“-Gemeinde auf das Debüt von Kapitän Florian Silbereisen

Düsseldorf Am zweiten Weihnachtsfeiertag lief die erste „Traumschiff“-Folge mit Florian Silbereisen alias Kapitän Max Parger. Viele Zuschauer haben den Auftritt des Schlagerstars bei Twitter kommentiert.

Florian Silbereisen – das ist der Herr der „Volksfeste der Volksmusik“ und seit Donnerstagabend – wenn man so will – auch der neue „Mister Traumschiff“. Jedenfalls steht Silbereisen als Kapitän Max Parger nun im Fokus des ZDF-Dauerbrenners. Über sein Debüt auf der Schiffsreise nach Antigua streiten die Zuschauer unter dem Hashtag #Traumschiff bei Twitter. Die Reaktionen sind unterschiedlich und reichen von Lob bis hin zur Forderung, den „Jungen“ wieder wegzunehmen und die Rolle des Kapitäns sofort neu zu besetzen.

Viele Zuschauer freuen sich bereits jetzt auf die nächste Folge, die am 1. Januar ausgestrahlt werden soll. „Flori hat echt einen guten Job gemacht“, twitterte ein Nutzer. „Ich fand’s ja insgesamt locker flockig unterhaltsam.“ Dem würden sich wohl nicht alle anschließen. Ein Nutzer richtete seinen Tweet an die Verantwortlichen beim ZDF und forderte, die Rolle des Kapitäns neu zu besetzen. „Dort muss ein Mann hin. Einer, dem man diese Rolle auch zutraut.“ Ein anderer Nutzer schrieb: „Kreuzfahrten gehören verboten. Auch im Fernsehen.“

An die Verantwortlichen vom ZDF, bitte nehmt diesen "Jungen" wieder weg und besetzt den Kapitän neu. Dort muss ein Mann hin. Einer, dem man diese Rolle auch zutraut. Habe das Traumschiff immer gern angeschaut. Dies war, wenn das Konzept so bleibt, meine letzte Folge. #Traumschiff

Bei der jetzt ausgestrahlten Folge mit Florian Silbereisen handelte es sich jedenfalls um eine ganz besondere – auch wegen der Gast-Auftritte anderer Promis. So spielte etwa Joko Winterscheidt in der Folge als kleiner Bruder von Max Parger mit, als Moritz Parger. Der wurde vom Kreuzfahrtdirektor bei einem Auftrtt vor den Schiffsreisenden kurzerhand von der Bühne geschubst. Sängerin Sarah Lombardi konnte die Situation als gut singendes Zimmermädchen retten. „Als die Situation zu eskalieren droht, erscheint Joko, um die Lage zu retten. Währenddessen singt Sarah Lombardi ein Lied. Die Autoren waren doch alle auf Crack“, kommentierte ein Twitter-Nutzer. Eine weitere Nutzerin twitterte: „Wer heute Traumschiff guckt, hätte früher auch die Schwarzwaldklinik gesehen!“

Viele Fans der Serie wollen Silbereisen eine Chance geben und zeigen sich gespannt auf das, was in der nächsten Folge zu sehen sein wird. Dann schippert das Traumschiff nach Kolumbien. Sie wird an Neujahr um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Grund zur Freude dürfte Silbereisen am Tag nach dem Debüt an Bord haben. Bei den Einschaltquoten lag der Dampfer vor dem ARD-„Tatort“ aus München.

Die Premiere sahen am Donnerstagabend im Schnitt 7,49 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 22,9 Prozent ab 20.15 Uhr für den Film „Das Traumschiff: Antigua“ entsprach. Gegen Silbereisen als neuem Kapitän Max Parger hatte das alte Münchner Krimiduo Batic und Leitmayr (Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl) das Nachsehen: Den „Tatort: One Way Ticket“ über den Mord an einem Entwicklungshelfer und sehr einsilbige Rentner schalteten im Ersten ab 20.15 Uhr lediglich 5,32 Millionen ein (16,3 Prozent).