Jubiläumsfolge an Neujahr 100 Folgen „Traumschiff“ – Überraschung zum Jubiläum

Die Jubiläumsfahrt führt nach Nusantara und das ist offenbar ein so paradiesisches Fleckchen Erde, dass nicht nur dem Kapitän die Hormone durchgehen. Auch von Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle (Harald Schmidt), der stellvertretend für das ZDF-Kultformat seine 100. Fahrt feiert, sieht man deutlich mehr als bislang. Denn mit seiner Kollegin und Hass-Liebe Katja Keller (Carin C. Tietze) feiert er ein - auch hier für „Traumschiff“-Verhältnisse - vergleichsweise leidenschaftliches Wiedersehen. „Lagen Sie schonmal beim Tango in seinen Armen?“, erklärt Katja den anderen erstaunten Kollegen, wie es mit ihr und Oskar so weit kommen konnte.