Seit vierzig Jahren lockt das „Das Traumschiff“ seine Zuschauer in eine andere, eine heile Welt: Am 22. November 1981 stach es zum ersten Mal in See. Ziel: die Karibik.

Die „Crew“ vor zehn Jahren: Regisseur Hans-Jürgen Tögel, Harald Schmidt (als Kreuzfahrtdirektor Schifferle), Siegfried Rauch (als Kapitän Paulsen), Heide Keller (als Chefstewardess Beatrice), Nick Wilder (als Schiffsarzt Dr. Sander) Wolfgang Rademann (Gesamtleitung) und Inka Bause (als Fitnesstrainerin Inka, alle v.li.) auf dem Kreuzfahrtschiff „MS Deutschland“.