Weihnachtsfolge in Schweden : Same procedure as every „Traumschiff“

Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, l) hat eine Überraschung für seine Crew: Ein Landausflug in die schwedischen Schären zwecks Teambuilding. Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth, 2.v.l), Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes, M), Oskar (Harald Schmidt, 2.v.r) und Hanna Liebhold (Barbara Wussow, r) sehen dem Ganzen mit gemischten Gefühlen entgegen Foto: dpa/Dirk Bartling

Düsseldorf Schon wieder Weihnachten, schon wieder „Traumschiff“ im ZDF. Wieder einmal zeigt der Klassiker im Zweiten viele vorhersehbare Momente sowie die Probleme der Reihe.

Ohne das Team geht es nicht. Dessen ist sich auch „Traumschiff“-Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) bewusst. In der neuen Folge, die das ZDF am 2. Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr ausstrahlt, schippert der Dampfer nach Schweden und Kapitän Parger nimmt die Besonderheit der Schären zum Anlass, am Teamgeist zu feilen. Kurzerhand schickt er sein Team an Land zu einem Teamausflug, um die Sinne füreinander zu schärfen. „Wir werden Fische fangen, braten, Kajak fahren und wir schlafen in Zweierzelten“ stimmt Parger seine Crew ein, die anscheinend nicht wirklich von dieser Idee überzeugt ist. Zumal Oskar Schifferle (gespielt von Harald Schmidt) mit seinem Vorschlag, auf Elchen zu reiten, auch nicht durchkommt. Aber Zustimmung gibt es von Schiffsärztin Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes), die unumwunden zugibt, dass die Kommunikation an Bord ausbaufähig sei. Ärger auf dem Traumschiff also? Mitnichten, natürlich kommt es am Ende des Trips in die Schären zu einem Gala-Dinner mit Feuerwerk auf den Torten und der berühmten Einmarschmusik der Köche.

Bis dahin ist es aber ein langer Weg. Wie immer in den mittlerweile 94 „Traumschiff“-Folgen haben die Macher einige Handlungsstränge in den 90-minütigen Film eingebaut. Ein Ehepaar versucht, auf der Kreuzfahrt das Handy Handy sein zu lassen und die Liebe wieder zu entfachen. Während Andrea Schmiede (Ann Cathrin Sudhoff) den ersten Urlaub ohne die Kinder verkraften muss und versprochen hat, sie nicht zu kontaktieren, verzichtet ihr Mann Oliver (Thomas Scharff) auf seinen „wichtigsten Mitarbeiter“ – sein Diensthandy. Doch damit lösen sich die Probleme mitnichten, wie ausgerechnet Andreas Bruder, der Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth), feststellt.

Prominenz an Bord gibt es auch in Schweden: Die beiden Comedians Özan Cosar und Bülent Ceylan spielen die Brüder Cem und Hassan Meierbrink, die sich bisher mit mehr schlechten als guten Witzen durch das Leben geschlagen haben und auf dem „Traumschiff“ ihren großen Durchbruch erhoffen.

Den widersprüchlichsten Handlungsstrang gibt es aber zwischen einer Holzwirtin (Barbara Prakopenka) und einem Umweltaktivisten, der sich ausgerechnet auf die Erhaltung von Bäumen spezialisiert hat (Joshua Grote). Und das mitten auf einem Kreuzfahrtschiff, das Tonnen von Kerosin verbraucht und nicht als klimaschonende Art des Verreisens gilt. Warum ausgerechnet der Umweltaktivist mit Schwerpunkt Baumschutz das Schiff benutzt, um eine Reise nach Schweden zu unternehmen? „Du schützt Bäume und ich fälle sie“, ist einer der ersten Dialoge der beiden, der schließlich völlig abrupt endet. „Autsch“. Dank des „Traumschiffs“ wissen aber nun alle: Liebe schlägt den Klimaschutz. Denn – Trommelwirbel – die beiden „Gegner“ entdecken ihre Zuneigung zueinander.

Viel Kitsch, viele vorhersehbare Elemente, viele unlogische Momente – auch die Schwedenfolge bleibt dem klassischen „Traumschiff“-Gerüst treu. Leichte Kost am 2. Weihnachtsfeiertag haben die Zuschauer bestellt und bekommen sie auch – „same procedure as every Traumschiff“. Genau das ist das Problem des Klassikers. Seit vielen Jahren reihen sich die mitunter platten Drehbücher aneinander, sogar Kritik von ehemaligen Schauspielern gibt es. Man könnte meinen, dass das „Traumschiff“ etwas in die Jahre gekommen ist. So teilte zum Beispiel Sascha Hehn alias Kapitän Viktor Burger über das Schiff aus: „Das Traumschiff ist nur Fließbandarbeit, zum Schluss wurden auch die dramaturgischen Fehler unerträglich. Bei der Summe Geld, die da zur Verfügung steht, ist mir das alles unbegreiflich“, warf Hehn nach seinem Abschied 2019 den „Traumschiff“-Machern vor.

Das Klima bei den Dreharbeiten sei übrigens ziemlich gut – Teambuildingmaßnahmen wie in der Schwedenfolge seien nicht notwendig. Das berichtete nun Collien Ulmen-Fernandes. Wie im Film seien auch die Dreharbeiten eine „heile Welt“, sagte die Schauspielern der Funke-Mediengruppe. „So eine heile Welt habe ich noch nie bei einem anderen Fernsehprojekt erlebt. Wenn die Folgen abgedreht sind, liegen sich die Darsteller der Episodenrollen weinend in den Armen und sagen `Wir wollen hier nicht weg`“. Dieser Ort ist einfach zu schön, um wahr zu sein“, schwärmte sie. Das Schiff sei ein Ort, wo sie sich einfach wohlfühle, sagte die Schauspielerin. „Beim `Traumschiff` wird das Familien- und Teamgefühl großgeschrieben. Wenn da ein Teammitglied Geburtstag hat, kommen alle zur Feier. Da gibt es keine Ausreden. Und man spricht nie schlecht übereinander, alle sind gut zueinander.“ Zueinander finden dürften „Traumschiff“ und Zuschauer auch wieder am Neujahrstag. Dann sticht das Schiff in Richtung Namibia in See. Was das Drehbuch dort wohl vorsieht?