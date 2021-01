In Neujahrsfolge : Kapitän Silbereisen verrät, wie wegen Corona auf dem „Traumschiff“ getrickst werden musste

Auch TV-Koch Horst Lichter reiste an Neujahr mit zu den Seychellen. Neben ihm sind Hanna Liebhold (Barbara Wussow, l.), Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, 2.v.l.), und Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth, r.) bei der Ankunft zu sehen. Foto: ZDF/Dirk Bartling

Düsseldorf An Neujahr stach das „Traumschiff“ im ZDF in Richtung Seychellen in See. Doch das sah nur an den Bildschirmen so aus. Wo die Macher der traditionsreichen ZDF-Zeihe tatsächlich drehten.

Für einen guten Start in das neue Jahr gehört für viele TV-Zuschauer am Neujahrstag die alljährliche Folge des ZDF-„Traumschiff“ dazu. Auch 2021 stach das Schiff im TV wieder in See und steuerte die Seychellen an. Doch auch den Machern der Kultreihe machte die Corona-Pandemie einen gewaltigen Strich durch die Rechnung, wie der neue Kapitän Florian Silbereisen der „Bild“-Redaktion nun verriet. Waren die Szenen, die an Land auf den Seychellen spielten, Anfang des Jahres 2020 tatsächlich noch vor Ort gedreht worden, mussten sich die Macher für die Ereignisse, die sich an Bord des Schiffes ereigneten, etwas ausdenken. Denn die Szenen auf der „MS Amadea“ wurden nicht auf offenem Meer, sondern im Hafen von Bremerhaven gedreht. Für das Schiff gab es ein striktes Auslaufverbot – wegen Corona. „Das Traumschiff hat sich keinen Meter aus Bremerhaven wegbewegt. Wegen Corona mussten wir ziemlich viel tricksen.“, sagte Silbereisen, der Kapitän Max Parger spielt, der „Bild“. Der Clou: Von der Szenerie in Bremerhaven durfte im TV natürlich nichts zu sehen sein. Und so wurde ordentlich herumprobiert, um die Szenen auf dem Meer spielen zu lassen. Silbereisen forderte vor allem die Kälte an Bord an der Nordseeküste einiges ab: „Wenn wir alle ein bisschen dicker aussehen, dann liegt das daran, dass wir unter unseren Kostümen überall Wärmepacks versteckt und verklebt hatten – in den Hosentaschen, am Rücken, sogar in den Schuhen. Und natürlich kann man sich gegen die Kälte auch mit einer langen Unterhose unter der Kapitänsuniform schützen.“

Auch wegen Corona musste eine Kampfszene umgeschrieben werden. Und so war es am Ende nicht die Faust, die einen Stalker an Bord zur Strecke brachte, sondern eine Stahltür, die den Peiniger ausknockte.

Seit dem 22.11. 1981 lief das „Traumschiff“ immer aufs Meer aus, an die Folge auf den Seychellen, die zum Teil daheim produziert wurde, werden sich die Beteiligten vermutlich noch lange erinnern.

(mja)