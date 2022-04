„Traumschiff“-Osterfolge auf Mauritius : Wann wird es mal wieder richtig spannend?

Düsseldorf Das „Traumschiff“ an Ostern gehört zum Fest wie das Osterei auf dem Frühstückstisch. Nun verschlägt es die Crew am Ostersonntag nach Mauritius. Der Ort ist eigentlich egal, dieses Mal steht vor allem Kapitän Florian Silbereisen im Fokus.

Wenn eines auf dem Dampfer „Traumschiff“ mitnichten zu kurz kommt, ist es wohl die Liebe. Seit gefühlten Ewigkeiten finden Paare, die sich zuvor voneinander entfernt haben, auf dem Kreuzfahrtschiff im ZDF wieder zueinander. Aber natürlich erst, wenn sie zuvor ein aufregendes Abenteuer erlebt haben, das die Liebenden schließlich wieder zusammentreibt. So ist es natürlich auch an Ostersonntag um 20.15 Uhr im ZDF. Total im Fokus: Kapitän Parger. Denn da kommt Florian Silbereisen seiner Schiffsärztin Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes) näher als es bislang der Fall war.

Er begleitet sie nämlich an Land, trifft sogar direkt ihren einigermaßen nichtsnutzigen Vater (ein Wiedersehen mit Wolfgang Stumph) und tröstet sie, nachdem der sie wieder einmal bitter enttäuscht hat. Schließlich sitzen die beiden gemeinsam am Strand, blicken in den Sonnenuntergang. Romantischer wird's nicht. Aber vermutlich ist es gerade das, was die Fans von den „Traumschiff“-Machern auch erwarten, damit in die mitunter langweiligen und wie immer vorhersehbaren Handlungsstränge etwas Pfeffer kommt. Auch in der Osterfolge sind die Ausflüge von Parger und Delgado mit das unterhaltsamste, völlig neben der Spur sind die anderen Handlungsstränge. Aber auch das ist nichts neues vom „Traumschiff“, und vermutlich ist es auch genau das, warum dieses Format länger existiert als „Wetten, dass“ oder andere TV-Serien oder Shows, die in den 1980ern das erste Mal gesendet wurden.

Da ist der traurige Witwer (Helmut Zierl), der sich von der hübschen, jungen Tanzlehrerin (Vivien Wulf) an seine verstorbene Frau erinnert fühlt, sie seinem entfremdeten Sohn vorstellt und schließlich selbst Gefallen findet an Discofox mit Arabella Kiesbauer (die Talk-Queen der 90er Jahre in einem Gastauftritt). Natürlich kommen Sohn und die Tanzlehrerin am Ende zusammen.

Auch darf das Pärchen nicht fehlen, bei dem man merkt, dass etwas nicht läuft. Hier wird das Drehbuch übrigens komplett schwachsinnig. Sie (Janina Hartwig) hat ihren Mann (Andreas Hoppe) nur dazu gebracht, die Kreuzfahrt mitzumachen, weil er sich darauf freut, die „Blaue Mauritius“ zu sehen, den Traum aller Briefmarkensammler.

Verschwiegen hat sie ihm allerdings, dass das Museum, das die millionenschwere Briefmarke beheimatet, wegen eines Wasserschadens geschlossen hat. Nicht der einzige Trick, den sie auf Lager hat, um ihren grummeligen Mann aus der Reserve zu locken und vielleicht sogar einmal mit ihm zu tanzen. Seine Reaktion darauf ist mit Abstand der beste Satz der Folge: „Ich bin nicht in Würde gealtert, um jetzt noch tanzen zu gehen.“

Braucht es also nur ein bisschen Flirterei an Bord, um die Story auf Vordermann zu bringen? Hier sind einige Vorschläge:

Vielleicht tut dem „Traumschiff“ ein komplett neuer Cast gut. Die Crew kann gerne bleiben. Warum nicht mal Schauspieler casten, deren Gesichter man nicht in gefühlt jeder zweiten Folge Traumschiff sieht? Helmut Zierl, Janina Hartwig, Wolfgang Stumph und Co. klingen nach einer Besetzung ebenfalls aus den 1990ern (nit bös jemeint).

Warum nicht mal die Hanldungen so erzählen, dass sie in verschiedenen Folgen erzählt werden? So hat zum Beispiel der Dortmunder „Tatort“ in der ARD mit Schauspieler Jörg Hartmann als durchgeknallter Kommissar Peter Faber einen beeindruckenden Erfolg hingelegt. Aber will das ZDF so etwas wirklich auch beim „Traumschiff“? Das darf dann doch sehr bezweifelt werden.

Schließlich ist die Zielgruppe klar definiert und warum überhaupt was ändern, wenn es läuft?

Noch eines zum Schluss: Es ist ja nicht alles schlecht beim „Traumschiff“. Die Neubesetzung der Kapitänsrolle mit Florian Silbereisen war ein voller Erfolg. Er hat sich als Schauspieler in leichten Handlungssträngen mehr als bewährt. Auch lebt das „Traumschiff“ eben von den erwarbaren Erzählungen, dem Happy End und natürlich der legendären Schlussszene mit dem Einlauf der Köchinnen und Köche mit dem Dessert. Das Jubiläum mit der 100. Folge steht in naher Zukunft ja auch an. Da hoffen wir jetzt einfach ganz fest auf einen besonderen Plot.

