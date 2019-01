„Dazu fällt mir nichts mehr ein“: „Traumschiff“-Urgestein kritisiert Entscheidung für Kapitän Florian Silbereisen

Mainz Diese Entscheidung kam überraschend: Florian Silbereisen wird neuer Kapitän des ZDF-„Traumschiffs“. Heide Keller, die langjährige Chefhostess kann die Entscheidung nicht nachvollziehen.

Aber: „Wer immer auch diese Entscheidung getroffen hat, sie haben es auch geschafft, ,Wetten, dass..?‘ an die Wand zu fahren“, sagt sie. Regisseur und Serienerfinder Rademacher habe mit dem Traumschiff immer Märchen erzählen wollen, „in denen der Kapitän wie ein Prinz ist. Ich rede von einem Mann, der für das Leben von Hunderten von Menschen verantwortlich ist.“ Doch Silbereisen passt für sie anscheinend nicht richtig in das Format hinein.

Am Freitag hatte das ZDF die Neubesetzung der Rolle bekanntgegeben. Der langjährige Kapitän Sascha Hehn hatte nach vier Jahren an Bord das Handtuch geworfen und seinen Abschied in der Folge gefeiert, die an Neujahr ausgestrahlt wurde.