Kolumbien schlägt Impro-Krimi : Quotenerfolg für Neujahrs-„Traumschiff“ mit Kapitän Silbereisen

Mainz Es gibt gleich mehrere Ermittler und eine Ermittlerin stirbt: Das Erste zeigte eine ungewöhnliche „Tatort“-Folge. Den Quotensieg gab es dafür aber nicht.

Wieder ein Erfolg für Kapitän Florian Silbereisen an Bord des ZDF-„Traumschiffs“.Am Neujahrsabend hat der Sender mit der Serie zur besten Uhrzeit die meisten Zuschauer angezogen und den „Tatort“ hinter sich gelassen. Am Mittwoch schalteten um 20.15 Uhr 7,80 Millionen Zuschauer die neueste Ausgabe der Serie ein - bei der zum zweiten Mal Entertainer Florian Silbereisen als Kapitän an Bord war und den Dampfer nach Kolumbien führte. Das entspricht einem Marktanteil von 20,7 Prozent.