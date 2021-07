ZDF-Kultsendung : Florian Silbereisen verlängert Vertrag als „Traumschiff“-Kapitän

Hamburg Florian Silbereisen wird das ZDF-“Traumschiff“ auch in den kommenden Jahren als Käpitän um die Welt steuern. Wie der Sender bekanntgab, verlängerte der Schlagerstar und Schauspieler seinen Vertrag am Donnerstag vorzeitig bis 2024.

Florian Silbereisen wird auch die nächsten Jahre als „Traumschiff“-Kapitän im Zweiten zu sehen sein. „Ja, wir haben den Vertrag verlängert und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger“, so eine ZDF-Sprecherin am Donnerstag in Mainz. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, der 39-Jährige habe seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert. Die bisherige Vereinbarung wäre demnach Ende 2021 ausgelaufen.