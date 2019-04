„Fühle mich richtig geehrt“ : Sarah Lombardi geht aufs Traumschiff

Sängerin und TV-Promi Sarah Lobardi (Archivfoto). Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Das „Traumschiff“ nimmt offenbar einen weiteren Promi-Passagier auf: Sarah Lombardi ist mit ihrem dreijährigen Sohn Alessio in Costa Rica an Bord gegangen. Auf Instagram behauptete sie anschließend, dass sie in der Serie mitspielen wird.

Erst Anfang des Jahres hatte die Nachricht um den neuen „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen sprichwörtlich Wellen geschlagen. Nun bekommt die ZDF-Kultsendung möglicherweise weiteren prominenten Zuwachs.

In einer Instagram-Story verriet Sarah Lombardi ihre Zukunftspläne. Sie geht an Bord des „Traumschiffs“. Foto: Screenshot: Instagram (Sarah Lombardi)

TV-Sternchen Sarah Lombardi, Ex-Frau und Pop-Sängerin von DSDS-Star Pietro Lombardi, wird offenbar eine Rolle in einer der nächsten Episoden der Serie einnehmen. Das behauptet die 26-Jährige in ihrer Story auf Instagram.

Ob sie bereits in der nächsten Folge zu sehen sein wird, ist unklar. Eine offizielle Bestätigung des Senders gibt es derzeit noch nicht. Auch ungewiss ist, ob sie dort bereits auf den neuen Kapitän treffen wird. Ihren Fans gibt sie jedoch schon einmal jeden Grund zur Vorfreude.

