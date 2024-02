Bekannt als „Traumschiff“-Schiffsarzt Horst Naumann im Alter von 98 Jahren gestorben

„Auch Hörspielfans wird er in zahlreichen Hörspielen mit seiner unvergleichlichen Stimme in Erinnerung bleiben“, betonte Branchenkenner Thomas Birker in einem Nachruf auf Instagram. Naumann war nicht nur der Erzähler bei „Masters of the Universe“. Er sprach zum Beispiel auch bei „Tom & Locke“ den Vater von Locke. In der Reihe „Die drei ???“ trat er ebenfalls mehrmals auf. In der Folge „Die drei ??? und der unsichtbare Gegner“ verkörperte er den zwielichtigen Ed Snabel.