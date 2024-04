Ann-Kathrin Bendixen bei „Let‘s Dance“ Influencerin spaltet mit Tränenausbruch die Fangemeinde

In der Liveshow am Freitagabend gab die junge Frau, die in den sozialen Netzwerken besser unter dem Name „Affe auf Bike“ bekannt ist, nun einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Denn obwohl sie offenbar viele Fans unter den TV-Zuschauern besitzt, muss sie sich aktuell auch mit jeder Menge Ablehnung in den sozialen Medien auseinandersetzen – und natürlich mit Kritik vonseiten der Jury.