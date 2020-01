Reaktion auf „Oma-Gate“ und Gutjahr-Vorwürfe : WDR- und BR-Intendanten lassen Rückendeckung für Mitarbeiter vermissen

BR-Intendant Ulrich Wilhelm und WDR-Intendant Tom Buhrow. Foto: dpa

Meinung Köln / München Zwei unterschiedliche Fälle, zwei Reaktionen. WDR-Intendant Tom Buhrow ist mit seinem Verhalten in der „Umwelt-Sau“-Affäre in die Kritik geraten, gegen BR-Intendant Ulrich Wilhelm wurden ebenfalls schwere Vorwürfe erhoben.

Von Lothar Schröder

Vielleicht nennt man das Krisenmanagment: dieses blitzschnelle und finale Eingreifen einer Führungskraft, wenn irgendetwas aus dem Ruder zu laufen droht. Wenn Entschiedenheit allein verhindern könnte, dass Konflikte eskalieren, hätten die Intendanten Tom Buhrow (WDR) und Ulrich Wilhelm (BR) in den vergangenen Tagen einiges richtig gemacht. Denn Buhrow (61) meldete sich noch vom Krankenbett seines 92-jährigen Vaters aus zu Wort, entschuldigte sich für die Satire über Oma als „Umweltsau“ und ließ das Video aus dem Angebot löschen. Wilhelm (58) reagierte auf die Klagen seines früheren Mitarbeiters Richard Gutjahr über mangelnde Unterstützung gegen rechte Hass- und Hetz-Attacken aus dem Netz, indem sein Haus erklärte, die Angriffe gegen Gutjahr seien „beschämend“, die Vorwürfe gegen den Intendanten aber strikt zurückzuweisen. Gutjahr war zur Zielscheibe von Verschwörungstheoretikern geworden, nachdem er zufällig am Ort zweier Tragödien war und über diese berichtet hatte. Seine spontan aufgezeichneten Beiträge wurden ungekürzt gesendet und machten ihn so zur Zielscheibe.

Innerhalb weniger Tage zeigten zwei Führungskräfte öffentlich-rechtlicher Sender zwar entschiedene Reaktionen, ließen indes das vermissen, was man Loyalität nennt. Eigene Mitarbeiter wurden nicht geschützt, sondern der Kritik ausgeliefert. In beiden Fällen haben Chefs ihre Pflicht zur Verantwortung nicht angenommen, sondern delegiert. Das aber widerspricht einer Ethik von Verantwortung, die an Macht gekoppelt ist und damit den Machtlosen schützen kann.