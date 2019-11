Auch Thorsten Legat hat die Nachricht vom Tode Freiwalds schockiert. "Mein Kollege, den ich sehr schätzen gelernt habe, Walter Freiwald, ist an Krebs gestorben. Und ich wollte mein höchstes Beileid aussprechen an die Angehörigen", sagt Legat in einer Instagram-Story. Die beiden Männer hatten sich als Dschungelcamp-Kandidaten im Jahr 2016 kennengelernt. "Walter, du wirst jetzt alles von oben sehen, schlaf gut. Mach's gut", sagt Legat.