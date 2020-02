„Alles was zählt“-Schauspieler : Was Tijan Njie für „Let’s Dance“ alles auf sich nimmt

Tijan Njie ist einer der unbekanntesten Teilnehmer der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel. Wir stellen den Schauspieler vor.

Ihn kennen bisher nur die Fans der RTL-Serie „Alles was zählt“. Das soll sich aber nun durch „Let’s Dance“ ändern. Wie sich Tijan Njie schlagen will? In dem er sich zu 100 Prozent auf das Tanz-Spektakel konzentriert. Njie wurde 1991 in Herford geboren. Er absolvierte von 2013 bis 2015 die Ausbildung an der Film Acting School Cologne und bekam 2016 seine erste TV-Rolle in der SOKO München im ZDF. Seit 2018 ist er bei „Alles was zählt“ zu sehen und spielt dort Moritz „Mo“ Brunner.