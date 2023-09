Gottschalk über „Wetten, dass..“-Abschied „Ich muss einfach einsehen, dass meine Generation sich erledigt hat!“

Die Gefahr eines Shitstorms sieht Gottschalk nicht nur durch seine lockere Art zu reden, sondern auch dadurch, wie heute mit Gesagtem umgegangen werde. „Die Gefahr, missverstanden zu werden, ist bei mir einfach irre hoch. Weil ich Dinge so ungefiltert sage, wie sie mir einfallen. Heute musst du in deine Gedanken immer Sicherheitsfilter einbauen, damit sie dir nicht um die Ohren knallen. Und auch dieser Filter schafft wieder Interpretationsspielraum, den man eigentlich gar nicht haben will“, so Gottschalk in dem Interview.