Journalist geht in Ruhestand Theo Koll wirbt zum Abschied um Vertrauen in öffentlich-rechtliche Sender

Der 65-Jährige bat am Ende der Sendung: „Erhalten Sie das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Es ist wahrlich nicht ohne Fehler. Aber es ist beim überall abnehmenden Wert von Wahrheit eine der wichtigen Bastionen für so verlässlich wie möglich geprüfte Informationen und für eine verantwortungsvolle Einordnung. Die vielen Filterblasen drohen erst die Wahrheit zu zerstückeln und am Ende aufzulösen.“