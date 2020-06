Neue Konstellation geplant : Sido ist nicht mehr Coach bei „The Voice of Germany“

Rapper Sido war bei der Castingshow „The Voice of Germany“ in Staffel 9 als Coach dabei. Archivfoto. Foto: Sat1 / Pro Sieben/André Kowalski

Unterföhring Die zehnte Staffel der Musikshow „The Voice of Germany“ im Herbst bringt Änderungen im Coach-Team. Dass Sido aussteigt wurde bereits offiziell verkündet, ob es weitere Wechsel geben wird, ist noch nicht bekannt.

„Sido wird in der Jubiläumsstaffel von "The Voice of Germany" nicht dabei sein“, teilte Sendersprecher Christoph Körfer am Freitag auf Anfrage mit. Zuvor hatte der „Mannheimer Morgen“ darüber berichtet. Rapper Sido war Teil des Coach-Teams der neunten Staffel im Jahr 2019 - neben ihm bestand es aus den Musik-Stars Alice Merton, Rea Garvey und Mark Forster.