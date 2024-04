Private Gründe Juror verkündet Aus bei „The Voice of Germany“

Sänger, Entertainer und TV-Moderator Giovanni Zarrella hat seinen Ausstieg bei der ProSieben/Sat.1-Show „The Voice of Germany“ bekannt gegeben. „In meiner Welt ist es so, wenn ich etwas mache, dann mit 100 Prozent. 100 Prozent Liebe, Aufmerksamkeit und Leidenschaft“, sagte der 46-Jährige am Sonntag in einer Story auf Instagram. Seine 100 Prozent seien jetzt für die nächsten Monate erreicht, „denn vor allem möchte ich auch weiterhin für meine Familie da sein. Das ist das aller, allerwichtigste“, sagte Zarrella.