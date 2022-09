Zwölfte Staffel : Was Sie zu „The Voice of Germany“ 2022 wissen müssen

Düsseldorf Deutschland sucht wieder neue Gesangstalente und das mittlerweile in der zwölften Staffel. Was ist neu? Wer sitzt auf den drehenden Stühlen? Wann startet die Suche? Wo läuft die Show im TV und im Stream? Hier finden Sie alle Infos rund um die Sendung.

Seit zwölf Jahren wird auf ProSieben zur Prime-Time gesungen – erst um die Plätze in den Teams der einzelnen Coaches und später um den begehrten Titel.

Wann startet die 12. Staffel von „The Voice of Germany“?

Los geht es am Donnerstag, 18. August, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Wie in den vergangenen Jahren auch schon, wird die Sendung abwechselnd auf ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt, diesmal aber jeweils am Donnerstag und Freitag. Auch auf Joyn ist die Show ab 20.15 Uhr zu sehen. Wie viele Episoden es bei der zwölften Staffel insgesamt geben wird, ist noch nicht bekannt.

Die Sendetermine und Sendezeiten von „The Voice of Germany“

Bisher sind nur die ersten beiden Sendetermine bestätigt. Also der 18. August, 20.15 Uhr auf ProSieben und Freitag, 19. August, auch um 20.15 bei Sat.1. Voraussichtlich wird dieser Rhythmus beibehalten.

Wo wird „The Voice of Germany“ im TV und Stream übertragen?

Wenn Sie eine Live-Folge auf ProSieben oder Sat.1 verpassen, können Sie die neusten Episoden von „The Voice of Germany“ auch jederzeit im Live-Stream verfolgen. Hierfür bietet die ProSiebenSat.1 Medien-Gruppe ihren kostenfreien Streaming-Dienst Joyn an.

Ganze Folgen können Sie als Wiederholung sonst auch auf der „The Voice of Germany“-Website schauen.

Was ist das Konzept von „The Voice of Germany“?

Bei „The Voice of Germany“ starten die Kandidaten zunächst in den sogenannten Blind Auditions. Die Jury sitzt mit dem Rücken zu ihnen in drehbaren roten Stühlen und kann sich so ganz auf den Gesang konzentrieren. Zu Gesicht bekommen sie die Sänger erst, wenn sich der Stuhl dreht. Das passiert entweder automatisch nachdem die Performance vorbei ist – oder wenn der rote Knopf gedrückt wurde. Das ist gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass das Jurymitglied den Kandidaten gerne in seinem Team hätte. Bei mehreren Coaches, die buzzern, darf der Kandidat selbst wählen, in welches Team er möchte.

Erst nachdem die Coaches sich in ihren Teams mit den Talenten auseinandergesetzt, ihnen Ratschläge erteilt und mit ihnen an den Stärken und Schwächen gearbeitet haben, geht es für die Sänger daran, sich mit den anderen in den Battles und Sing-Offs zu messen. Die Besseren gewinnen – und rücken immer weiter vor, bis hinein ins Finale. Dort können die Zuschauer den Gewinner wählen.

Was ist neu bei „The Voice of Germany“?

In der elften Staffel gibt es einen neuen Coaches: Sänger und Musikproduzent Peter Maffay wird neben Rea Garvey, Stefanie Kloß und Mark Forster zum ersten Mal auf einem der roten Stühle Platz nehmen. „Ich freue mich auf gute Musik in guter Gesellschaft und viele interessante Begegnungen“, erklärte er gegenüber ProSieben. Sarah Connor, Nico Santos und Johannes Oerding sind damit nicht mehr dabei.

Wer sitzt in der Jury?

Mark Forster Der erfahrene Coach ist schon lange Teil der Castingshow. Er gilt als Spaßvogel der Jury, der um keinen Spruch verlegen ist. Als Sänger wurde er mit diversen Hits bekannt, etwa „Einer dieser Steine“ oder „Au Revoir“. Dafür erhielt er auch mehrere Auszeichnungen wie den Bambi und den Echo Pop.

Rea Garvey Der deutsch-irische Singer-Songwriter Rea Garvey saß schon in der ersten Staffel im Jury-Sessel, war seitdem immer wieder dabei. Beim letzten Mal teilte er einen Doppelstuhl mit Samu Haber, muss nun aber wieder allein für die Gesangstalente buzzern.

Beim letzten Mal teilte er einen Doppelstuhl mit Samu Haber, muss nun aber wieder allein für die Gesangstalente buzzern. Stefanie Kloß Auch Stefanie Kloß kehrt wieder in die Jury zurück. Sie machte 2021 Pause, war davor im Team mit Sängerin Yvonne Catterfeld. Sie nahm auch schon bei Staffel 4 und 5 teil und coachte zweimal bei „The Voice Kids“, wo sie sogar einmal triumphieren konnte.

Auch Stefanie Kloß kehrt wieder in die Jury zurück. Sie machte 2021 Pause, war davor im Team mit Sängerin Yvonne Catterfeld. Sie nahm auch schon bei Staffel 4 und 5 teil und coachte zweimal bei „The Voice Kids“, wo sie sogar einmal triumphieren konnte. Peter Maffay Er ist der Jury-Neuling dieser Staffel. Deutschlandweit zählt Maffay zu den bekanntesten Künstlern, schaffte es mit seinen Songs und Alben an die Spitze der Charts. Die anderen Coaches müssen sich also warm anziehen und man wird sehen, wie Maffay sich mit seiner Expertise schlagen wird.

Wer sind die Moderatoren?

Durch die Shows werden diesmal der altbekannte Thore Schölermann sowie die neue Moderatorin Melissa Khalaj führen.

Wer sind die Gewinner der Vorjahre?

Staffel 10 Paula Dalla Corte

Staffel 11: Sebastian Krenz

