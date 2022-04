Neue Staffel startet im Herbst : Drei Coaches verlassen „The Voice“

Berlin Mit Sarah Connor, Nico Santos und Johannes Oerding verlassen drei Promis die Musikshow „The Voice of Germany“. Im Herbst erleben Zuschauer also eine weitgehend andere Sendung bei Sat.1 und ProSieben.

In der kommenden Staffel der Castingshow „The Voice of Germany“ müssen ProSieben und Sat.1 gleich drei prominente Coaches ersetzen. Sarah Connor, Nico Santos und Johannes Oerding werden Ende des Jahres nicht mehr dabei sein, wie die Sendergruppe am Mittwochabend mitteilte. Nur Dauerbrenner Mark Forster bleibt der Castingshow demnach erhalten. Zuvor hatte schon Moderatorin Lena Gercke erklärt, das Format ebenfalls zu verlassen. Sie hatte zusammen mit Thore Schölermann durch die Sendungen geführt. Die neuen Coaches wollen die Macher später bekanntgeben. Die zwölfte Staffel wird im Herbst ausgestrahlt. Die Dreharbeiten dafür beginnen schon im Sommer.