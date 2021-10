„The Voice of Germany 2021“ : Was in der neuen Staffel von „The Voice“ anders wird

Was in der neuen Staffel von „The Voice“ anders wird

Köln Die neue Staffel von „The Voice of Germany“ kommt mit einigen Veränderungen daher. Wie Prosieben nun mitteilte, wird es mehr Liveshows geben als sonst. Der Showauftakt lief für den Sender schon sehr gut.

Die Musikshow „The Voice of Germany“ wird in dieser Staffel mehr Liveshows zeigen als in den Jahren zuvor. Die sogenannten Sing-Offs, in denen sich die prominenten Coaches von einer Reihe ihrer Talente verabschieden müssen, werden erstmals live aus Berlin-Adlershof gesendet. Das bestätigte die Sendergruppe ProSiebenSat.1 am Sonntag auf dpa-Anfrage. Die Sendungen werden am 25. und 28. November ausgestrahlt.