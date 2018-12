Finale der Gesangsshow: Theologiestudent Samuel Rösch gewinnt „The Voice of Germany“

Theologiestudent Samuel Rösch gewinnt „The Voice of Germany“

Der Kandidat Samuel Rösch steht im Finale der Castingshow "Voice of Germany" auf der Bühne. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Berlin Die achte Staffel von „The Voice of Germany“ endet mit dem Auftritt einer deutschen Rock-Legende. Und mit einem Sieger, der im Finale ein großes Risiko eingeht.

Mit gefühlvoller Stimme und deutschen Songs hat der angehende Religionslehrer Samuel Rösch die achte Staffel der Castingshow „The Voice of Germany“ gewonnen. Der 24-Jährige bekam am Sonntagabend rund 55 Prozent der Zuschauerstimmen und bejubelte seinen Sieg. „So richtig verkraften werde ich das erst in den nächsten Wochen und Monaten“, sagte Rösch der Deutschen Presse-Agentur.