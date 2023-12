Staffel 12 „The Voice Kids“ geht mit altbewährten Coaches in neue Staffel

Zum dritten Mal in Folge gehen Popsängerin Lena Meyer-Landrut (32) und ihre Kollegen Wincent Weiss (30), Alvaro Soler (32) sowie Smudo (55) und Michi Beck (56) von den Fantastischen Vier auf Talentsuche bei „The Voice Kids“. Das gab der Sender Sat.1 am Mittwoch bekannt. Die neuen Folgen werden bald in Berlin aufgezeichnet.