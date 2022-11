Mehrere Überraschungen im Finale : Anny Ogrezeanu gewinnt zwölfte Staffel von „The Voice of Germany“

Berlin Mit Anny Ogrezeanu hat eine starke Stimme die zwölfte „The Voice of Germany“-Staffel gewonnen. Einen Sieg konnte auch Coach Mark Forster verbuchen: Zum ersten Mal holte einer seiner Schützlinge den Titel.

Anny Ogrezeanu hat die zwölfte Staffel „The Voice of Germany“ mit deutlichem Abstand gewonnen. Das 21 Jahre alte Musiktalent aus Wachtberg in Nordrhein-Westfalen erhielt im Finale der ProSiebenSat.1-Castingshow am Freitagabend die meisten Zuschauerstimmen - knapp 42 Prozent des Publikums stimmten für Ogrezeanu. Ein Erfolg war das auch für Coach Mark Forster (39), denn zum ersten Mal gewann einer seiner Schützlinge die Show.

Im Schnitt 1,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (7,8 Prozent) sahen die Show. Das waren etwas mehr als beim Finale im vergangenen Jahr (1,70 Millionen / 6,2 Prozent). Während der Staffel hatte Ogrezeanu durchweg als zierliche Person mit großer Stimme auf sich aufmerksam gemacht. Im Finale sang Ogrezeanu mit Coach Forster „Friday I'm In Love“ von The Cure und mit Gaststar Zoe Wees (20) deren Single „Daddy's Eyes“.

Als erstes siegreiches Talent in der ProSiebenSat.1-Show gewann Ogrezeanu auch ein Duett mit einem Popstar als zusätzlichen Preis. Die gemeinsame Single „Run With Me“ mit dem Briten Calum Scott (34) solle weltweit erscheinen, kündigte der Sender an. Am Ende der Sendung traten beide live zusammen mit dem Song auf.