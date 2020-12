Musik-Castingshow : The Voice of Germany 2020: Jury, Kandidaten und Teams

Berlin Beim 10-jährigen Jubiläum von „The Voice of Germany“ kämpfen sechs Coaches um die besten Kandidaten. Das Finale von „The Voice“ läuft am kommenden Sonntag um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Wie jedes Jahr träumen wieder viele Kandidaten davon zu „The Voice of Germany“ gekürt zu werden. Zuerst müssen sie jedoch in den sogenannten Blind Auditions die Coaches von sich überzeugen, um in eines der vier Teams aufgenommen zu werden.

Anders als bei den vorherigen „The Voice of Germany“ Staffeln gibt es diesmal sechs Coaches und statt einem sogar zwei Doppelstühle. Wir stellen die diesjährigen Jurymitglieder vor, die versuchen die besten Sänger für ihr Team zu gewinnen. Sobald die neue Staffel startet, finden Sie hier auch alle Kandidaten und die Zusammensetzung der Teams.

Samu Haber und Rea Garvey

Die beiden Sänger saßen bereits mehrere Male als Coaches auf dem roten Stuhl und sind aus „The Voice of Germany“ nicht mehr wegzudenken. Samu Haber ist Frontsänger der finnischen Band Sunrise Avenue und wurde 1975 in Helsinki geboren. 2021 geht er mit seiner Band auf Abschlusstournee. Er saß bereits vier Mal als Coach in der Jury und buzzerte um Talente. Mit der georgischen Sängerin Natia Todua gewann er die siebte Staffel von „The Voice of Germany“.

In diesem Jahr bildet er gemeinsam mit dem irischen Sänger Rea Garvey ein Team. In Deutschland feierte dieser mit seiner ehemaligen Band Reamonn Charterfolge und hat auch als Solokünstler Auftritte vor großem Publikum. Er saß nicht nur in der ersten Staffel als Coach auf dem roten Stuhl, sondern förderte bereits in sechs Staffeln Gesangstalente. In der zweiten Staffel hat er mit dem britischen Sänger Nick Howard den Sieg errungen.

Es bleibt spannend, ob die beiden ehemaligen Jurykonkurrenten auch als Team harmonieren und sich auf gemeinsame Kandidaten einigen können. Fans von Samu Haber schockierte am Freitagabend die Nachricht, dass der finnische Sänger sich mit dem Corona-Virus infiziert hat. Er begab sich umgehend in Quarantäne. Was dies für „The Voice“ bedeutet, lesen Sie hier.

Aktuelle Kandidaten

Paula Dalla Corte

Wer ist raus?

Celine Hämmerling

Wolfgang Herbst

Douglas Adkins

Sean Koch

Antonio Esposito

Esther Nkongo

Andrew Reyes

Lorena Daum

Max Kropius

Alex Hartung

Lisa-Marie Christ

Danica Mae Miranda

Katiuska McLean

Julian Jas

Oliver Henrich - wechselte zum Team Stefanie und Yvonne

Claudia Pahl

Matthias Nebel

Duc-Nam Trinh

Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß

Zum ersten Mal gibt es ein reines Frauenteam bei „The Voice of Germany“: Stefanie Kloß von Silbermond und Yvonne Catterfeld möchten gemeinsam den Gewinner entdecken. Mit ihrer Band Silbermond landete Stefanie Kloß einige Musikhits, darunter „Symphonie“ und „Das Beste“. Sie war bereits in der vierten (2014) und fünften (2015) Staffel der Castingshow als Coach dabei.

Der wohl bekannteste Hit von Yvonne Catterfeld ist „Für dich“. Die ausgebildete Jazz- und Popularsängerin war insgesamt in drei Staffeln dabei. Mit mehr als 800.000 verkauften Alben und Singles gehört sie zu den erfolgreichsten deutschen Sängerinnen.

Aktuelle Kandidaten

Oliver Henrich

Wer ist raus?

Hannah Wilhelm - wechselte zu Team Nico

Etienne Wiebe

Gerlad Oppong

Maciek - wechselte zu Team Mark

Keye Katcher - ist im Online-Team von Michael

Reginald Holden Jenning

Marvin Scondo

Anastasia Blevins

George Philippart

Manuel Süß

Max Glatzel

Alessandro Pola

Isabel Nolte

Noah Sam Honegger

Juan Geck

Vojtěch Zakouřil

Leo Engels

Maria Nicolaides

Dimi Rompos

Mark Forster

Mark Forster ist ein erfahrener Coach, der schon mehrmals bei den verschiedenen Castingshows von „The Voice“ dabei war. In der Jury gilt er als Spaßvogel, der um keinen lustigen Spruch verlegen ist. Der Sänger ist mit Hits wie „Einer dieser Steine" oder „Au revoir" bekannt geworden. Außerdem erhielt er mehrere Auszeichnungen wie den „Bambi“ und den „Echo Pop“.

Aktuelle Kandidaten

Tosari Udayana

Wer ist raus?

Erwin Holm

Sion Jung

Michael Claiman

Cathalin Kühnhardt

Eugene Asira

Alessandro Rinella

Onair

Maciek

Kim Unger

Cathalin Kühnhardt

Ninorta Coban

Finton Mumbure

Alexandra Jörg

Jan-Luca Bina

Claire Litzler

Natalie Behnisch

Jonnes Vennemann-Schmidt

Marc Gensior

Targol Dalirazar

Florian Ritzi

Nico Santos

Zum ersten Mal ist der deutsch-spanische Singer-Songwriter Nico Santos bei „The Voice of Germany“ als Coach dabei. Übung darin hat er bereits, da er 2019 als Online-Coach im Rahmen der Show „The Voice: Comeback Stage by SEAT" sein eigenes Team zusammengestellt hat. Er forderte die anderen Coaches mit bereits ausgeschiedenen Talenten heraus. Die vier damaligen Coaches Mark Forster, Sido, Alice Merton und Rea Garvey setzte er damit unter Druck und erreichte zusammen mit Lucas Riegler sogar den dritten Platz. Seine erfolgreichsten Lieder sind „Rooftop“, „Better“ und „Home“.

Aktuelle Kandidaten

Mael und Jonas

Wer ist raus?

Andrew Reyes - wechselte zum Team Samu und Rea

Pamela Falcon

Nico Traut

Hannah Wilhelm

Max Lenz

Janina Beyerlein

Leon Weick

Manuel Lojo

Simon Paterno

BB Tomaz

Mohammed Alsharif

Emmanuel Sandoval Santillan

Kimia Scarlett Roth

Michelle Schulz

Jana Glawischnig

Sion Jung - wechselte zum Team Mark

Julia Köster

Isabel Nolte - wechselte zum Team Stefanie und Yvonne

Paula Dalla Corte (Team Samu und Rea)

Alessandro Pola (Team Michael)

Mael und Jonas (Team Nico)

Tosari Udayana (Team Mark)

Oliver Henrich (Team Stefanie und Yvonne)