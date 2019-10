Nach Auftritt bei „The Voice“ : Rapper Sido unterbricht Heiratsantrag von Kandidaten

Düsseldorf „The Voice“-Kandidat Domenico schafft es nicht, die Jury der Castingshow zu überzeugen. Dann ruft er seine Freundin auf die Bühne und macht ihr einen Heiratsantrag. Rapper Sido verliert die Geduld – und geht dazwischen.

Der Auftritt von Domenico lief nicht gut. Während er in der Sendung vom Sonntag den Song "Musica È" von Eros Ramazzotti performte, hatte sich keines der vier Jury-Mitglieder von „The Voice of Germany“ umgedreht. Für den 24-Jährigen aus Frankfurt am Main war damit die Castingshow zu Ende. Aber alles halb so schlimm. Er hatte ohnehin etwas Wichtigeres vor. Domenico rief seine Freundin auf die Bühne – und machte ihr einen Antrag. Offenbar ging das Jury-Mitglied Sido aber nicht schnell genug.