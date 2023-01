Kochshow auf Sat.1 Dieser Sternekoch wird neuer Juror bei „The Taste“ 2023

„The Taste“ läuft bereits seit 2013 auf Sat.1. In der nunmehr elften Staffel treten wieder sowohl Hobby- als auch Profiköche in einem Kochwettstreit gegeneinander an. Dabei müssen sie versuchen ein möglichst perfektes Gericht auf einem Löffel zu servieren. Wer am Ende den besten Löffel der Staffel gekocht hat, gewinnt ein eigenes Kochbuch sowie ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Zu Beginn der Staffel steht aber erstmal die Blindverkostung an. Dabei müssen sie versuchen, die Jury von ihrem Löffel überzeugen, um so einen Platz in einem Team der Starköche zu bekommen. Moderiert wird die Sendung wie gewohnt von Angelina Kirsch. Ein genauer Starttermin für die neue Staffel ist bisher allerdings noch nicht bekannt.