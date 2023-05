Start, Sendetermine, Jury Das müssen Sie zu „The Taste“ 2023 wissen

Düsseldorf · Ran an die Kochlöffel! Im Mai startet die beliebte Kochshow „The Taste“ in die nächste Runde. Wann ist das Startdatum? Welche Köche sitzen in der Jury? Wann wird die Sendung übertragen? Wir liefern den Überblick.

08.05.2023, 13:28 Uhr

6 Bilder Das sind die Coaches bei „The Taste“ 2023 6 Bilder Foto: SAT.1/Jens Hartmann / SAT.1

Ab dem 3. Mai wird wieder geschnibbelt, gebraten und angerichtet. Auch in der 11. Staffel der Sat.1-Show „The Taste“ kochen Hobby- und Profiköche um den Titel bester deutscher Hobbykoch, um 50.000 Euro und um ein eigenes Kochbuch. Was ist das Konzept von „The Taste“? Zu Beginn der Staffel müssen die Kandidaten mindestens einen Coach mit ihrem Gericht überzeugen, um sich einen Platz in dessen Team zu sichern. Jeder Teilnehmer muss ein Gericht in 60 Minuten für nur einen Löffel kochen. Die Jury-Köche probieren, ohne zu wissen, wer welchen Löffel gekocht hat. Der Löffel muss mindestens einen Mentor überzeugen, damit die Kandidaten eine Runde weiter sind. Falls der Löffel mehrere Coaches überzeugen konnte, darf sich der Kandidat das Team aussuchen. In den folgenden Runden wird dann in Teams gekocht - mit Tipps der Coaches. Ein Löffel aus jedem Team wird am Ende jeder Show einem Experten präsentiert, der die Löffel bewertet. Das Team, das die schlechteste Bewertung bekommt, muss einen Teilnehmer nach Hause schicken. Jury: Wer sind die Coaches bei „The Taste“ 2023? In der zehnten Staffel kämpfen erneut Alexander Herrmann (seit Staffel 1), Alex Kumptner (seit Staffel 8) und Tim Raue (seit Staffel 7) zusammen mit ihren Teams um den Sieg. Nelson Müller ist das neue Gesicht im Jury-Team. Nachdem er in den zehnten Staffel als Gast-Juror dabei war, ersetzt er ab sofort Frank den ausgeschiedenen Juror Frank Rosin. Infos Das sind die bisherigen Gewinner von „The Taste“ Infos Foto: SAT.1/Jens Hartmann Wer moderiert „The Taste“ 2023? Seit dem 2020 ist Angelina Kirsch die Moderatorin von "The Taste", davor moderierte Christine Henning sieben Jahre lang die Show. Wer sind die Kandidaten bei „The Taste“ 2023? In den ersten beiden Folgen müssen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Casting-Kochen beweisen. Die Kandidaten kochen hierbei ihr persönliches Lieblingsgericht und bringen es auf den Löffel. Wer von ihnen kann damit geschmacklich die Coaches und Juroren Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Frank Rosin und Tim Raue überzeugen? Sendetermine von „The Taste“ 2022 Folge 1: 03.05.2023 um 20.15 Uhr

Folge 2: 10.05.2023 um 20.15 Uhr

Folge 3: 17.05.2023 um 20.15 Uhr

Folge 4: 24.05.2023 um 20.15 Uhr

Folge 5: 31.05.2023 um 20.15 Uhr

Folge 6: 07.06.2023 um 20.15 Uhr

Folge 7: 14.06.2023 um 20.15 Uhr Wo wird „The Taste“ im TV oder Stream übertragen? „The Taste“ läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr im Fernsehen bei SAT.1. Zeitgleich kann die Show auch im Livestream bei Sat1.de verfolgt werden. Wird eine Wiederholung von „The Taste“ ausgestrahlt? Sendung verpasst? Gar kein Problem. Alle Folgen der aktuellen Staffel können beim Streamingdienst Joyn rund um die Uhr nachgeholt werden. Wer sind die vergangenen Gewinner von „The Taste“? 2023 geht „The Taste“ in die elfte Runde, doch wer hat eigentlich die vergangenen Staffeln gewonnen? 2017 (Staffel 5) konnte sich Lisa (Coach Alexander Herrmann) den Titel sichern. 2018 gewann Gary zusammen mit Coach Roland Trettl den Titel. 2019 setzte sich Kandidat Marko gegen alle anderen Teilnehmer durch und sicherte sich mit seinem Coach Alexander Herrmann die Siegerkrone. 2020 machte Lars zusammen mit Alex Kumptner das Rennen. 2021 konnte Kandidatin Paula mit Tim Raue die Sendung für sich entscheiden. Und auch 2022 holte sich Tim Raue den Sieg, dieses Mal mit Kandidat Jari Dochat. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das sind die Coaches bei „The Taste“ 2023

(cwi/joko)