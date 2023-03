Elfte Staffel der Kochshow Das sind die Coaches bei „The Taste“ 2023

Nachdem Nelson Müller (44) schon in der zehnten Staffel von „The Taste“ als Gastjuror zu sehen war, ist er ab 2023 festes Mitglied der Jury. Der Gastronom, der auch als Sänger und Moderator aktiv ist, wurde in Ghana geboren. Seit 2009 betreibt er das Restaurant „Schote“ in Essen, dem 2011 ein Michelin-Stern verliehen wurde. Müller startete seine TV-Karriere als Fernsehkoch im ZDF, 2020 nahm er als Nilpferd an der dritten Staffel der ProSieben-Show „The Masked Singer“ teil.