Tim Raue (48) wurde in Berlin geboren und wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Nachdem er als Jugendlicher Mitglied in einer Bande gewesen war, begann er eine Kochausbildung und wurde 1998 zum Aufsteiger des Jahres gewählt. 2011 bekam er vom Guide Michelin zwei Sterne verliehen. Seit 2015 ist Raue als Fernsehkoch aktiv und hat 2018 mit TV-Moderator Günther Jauch das Restaurant „Villa Kellermann“ in Potsdam eröffnet.