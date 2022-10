Kochshow auf Sat.1 : Diese Coaches sind in Staffel 10 von „The Taste“ dabei

Diese Coaches sind in Staffel 10 von „The Taste“ dabei

Düsseldorf Die zehnte Staffel der erfolgreichen Kochshow „The Taste“ startete am 21. September 2022 auf Sat.1. Auch in diesem Jahr werden die Kandidaten wieder von vier Profiköchen unterstützt. Das sind die neuen Coaches.

Am 13. November 2013 lief die Kochshow „The Taste“ erstmalig im deutschen Fernsehen. Seitdem haben Hobby- und Profiköche in neun Staffeln um ein Preisgeld von 50.000 Euro gekämpft. Der Clou: Alle Gerichte werden auf kleinen Löffeln angerichtet. Den Kandidaten muss es also gelingen, mit wenig Platz außergewöhnliche Geschmackskombinationen hervorzubringen. Unterstützt werden sie dabei von vier TV-Köchen, die ihnen beim Kampf um den perfekten Löffel zur Seite stehen.