Düsseldorf Deutschlands Sterneköche kämpfen erneut um die besten Hobbyköche im deutschen Fernsehen. Am Mittwoch startet die siebte Staffel der Casting-Kochshow „The Taste". In der Jury gibt es zwei neue Gesichter.

Es wird geschnibbelt, gebraten und angerichtet: Auch dieses Mal kochen 16 Hobby- und Profiköche in der Sat.1-Show „The Taste“ um den Titel bester deutscher Hobbykoch, um 50.000 Euro und um ein eigenes Kochbuch. Doch vorerst müssen alle Kandidaten ein Team finden, in dem sie ihre Kochkünste unter Beweis stellen können.

Dafür müssen sie einen der Coaches überzeugen. Im Juroren-Team 2019 sitzen: Alexander Herrmann, Frank Rosin, Maria Groß und Tim Raue. Für sie zählt ausschließlich der Geschmack, auf Sympathiepunkte kann man nicht setzen. Alle Kandidaten kochen ein Gericht in 60 Minuten für nur einen Löffel. Die Sterneköche probieren, ohne zu wissen, wer auf welchen Löffel gekocht hat. Für die Kandidaten heißt es: Ihr Löffel muss mindestens einen Mentor überzeugen, damit sie in der nächsten Runde sind. Falls sich mehrere Coaches für Ihren Löffel interessieren, darf sich der Kandidat das Team aussuchen. Aber auch dann ist nichts sicher: In den nächsten Runden ist es immer möglich, dass ein Juror, ein Mitglied des eigenen Teams rauswählt.