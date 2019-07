Enttarnung bei „The Masked Singer“ : Dieser Star steckte im Panther-Kostüm

Köln Die nächste Überraschung bei „The Masked Singer“ – der Panther hat sich zu erkennen gegeben. Und bekam prompt ein Geburtstagsständchen.

Bei der fünften Folge der ProSieben-Erfolgssendung „The Masked Singer“ musste sich am Donnerstagabend der Panther demaskieren. Im Kostüm steckte niemand anderes als Schlagersängerin Stefanie Hertel.

Sie hatte in den vergangenen Ausgaben als Panther im leicht durchsichtigen, knappen Outfit die Jury und das Publikum begeistert. Doch am Donnerstag, ausgerechnet am 40. Geburtstag der Sängerin, war Schluss bei „The Masked Singer“. Dafür bekam sie vom Publikum und der Jury immerhin noch ein Geburtstagsständchen.

„Es gibt immer noch Menschen da draußen, die mich etwas falsch einschätzen. Ich glaube, das war eine ganz gute Gelegenheit, da mal was zu zeigen“, erklärte die Musikerin. In den Shows zuvor hatte Hertel im hautengen Kostüm etwa „Highway To Hell“ von AC/DC, „Sucker“ von den Jonas Brothers oder „Memory“ von Barbra Streisand gesungen.

Die Künstlerin („Über jedes Bacherl geht a Brückerl“) zeigt sich bereits seit längerer Zeit vielseitig und ist derzeit mit ihrer DirndlRockBand unterwegs. „Momentan fühle ich mich total wohl und gehe die Dinge an, die mir Spaß und Freude machen“, sagte die aus Sachsen stammende und in Bayern lebende Hertel der Deutschen Presse-Agentur zu ihrem 40. Geburtstag.

Ist der Astronaut ein schwäbischer Rapper?

Eigentlich schien der Astronaut schon halb demaskiert: Sänger Max Mutzke lag im Ratespiel haushoch vorn. Die Indizien passten schon mal. Hinweis 1 zeigt eine Kuckucksuhr – Mutzkes Heimatstadt Waldshut-Tiengen liegt im Schwarzwald. Passt. Hinweis 2 könnte mit dem Satz „Hören Sie mich? Germany, Deutschland, können Sie mich hören?“eine Anspielung auf die Punktevergabe beim ESC sein. Mutzke trat 2004 für Deutschland auf, und belegte Platz 8. Der Astronaut ist ein Gesangsprofi, da sind Zuschauer und Rateteam sicher. Oder wie es Gast-Promi Rae Garvey in Folge 1 formulierte: „Falls du noch kein professioneller Sänger bist, solltest du auf jeden Fall einer werden!“

Mittlerweile liegt Mutzke beim Ratespiel nur noch auf Platz 2 als möglicher Astronaut. Was ist passiert? Die Antwort heißt „MC Bruddaal“. Ein relativ unbekannter deutscher Rapper hat sich mit über 2000 Stimmen an Mutzke vorbeigeschoben. Der Spaßrapper macht „Supper Rap uff schwäbisch“ (sic!). So steht es zumindest auf der Facebook-Seite des Künstlers geschrieben. Vor etwa zwei Wochen postete dann besagter Schwabenrapper einen Link zum Ratespiel von „The Masked Singer“ und schrieb: „#Dahanna könnet Ihr Tippa ob I d’r Aschtronaut ben …“ Die Fans nahmen sich das wohl zu Herzen und tippten fleißig für die Kunstfigur „MC Bruddaal“, die mit dem Stuttgart 21-Song „Du bisch mei Number One“ quasi über Nacht Berühmtheit erlangte.

Doch der wohl ungewöhnlichste Zuschauertipp, welcher Promi sich unter einer der Masken verbirgt ist nicht der Rapper aus dem „Schwobenländle“, sondern US-Präsident Trump. Beim Ratespiel liegt der Politiker derzeit auf Platz 2 bei den Tipps für den Kudu. Der Grund für die wohl nicht ganz ernstgemeinten Tipps: „Fake News? Netter Versuch, Freund. Legt euch nicht mit dem Kudu an, denn ich habe die Weltherrschaft bereits übernommen“, sagt der Kudu in einem Video.Das hört sich schon verdächtig nach einem Tweet des US-amerikanischen Präsidenten an. Und falls der dann doch keine Zeit hat, an einer deutschen TV-Show teilzunehmen. Mit 20.000 abgegebenen Tipps setzen die meisten dann doch auf „taff“-Moderator Daniel Aminati als der Kudu.

ProSieben kündigt zweite Staffel für 2020 an

Nach dem Quotenerfolg für „The Masked Singer“ hat der Sender ProSieben eine zweite Staffel für 2020 angekündigt. „"The Masked Singer" hat nach einem Traumstart Woche für Woche Zuschauer gewonnen. Wer hätte vor zwei Monaten gedacht, dass Deutschland in diesem Sommer darüber spekuliert, wer als Monster in einer ProSieben-Show auftritt?“, sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann der Deutschen Presse-Agentur. Daher wolle man im nächsten Jahr eine zweite Staffel mit neuen Masken und Promis zeigen.

Die vierte Folge der Rate-Show sahen am vergangenen Donnerstag mehr als drei Millionen Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei gut 27 Prozent. In der von Matthias Opdenhövel moderierten Live-Sendung aus Köln müssen Zuschauer und ein festes Rate-Team entlarven, welche verkleideten und vollständig maskierten Promis auf der Bühne singen und tanzen.

Der einzige Verlierer heute ist leider #kawusi ... der Zitter-Witz ist unter aller Sau! Bei #LetsDance habe ich ihn gefeiert. Aber das heute war kacke! #TheMaskedSinger — NeverMind (@BlondeGinGirl) 11. Juli 2019

Aktuell sind nun noch sechs Promis dabei, die in den verbleibenden zwei Shows nach und nach demaskiert werden. Bisher mussten bereits die frühere No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska, die frühere „GZSZ“-Schauspielerin Susan Sideropoulos, Schauspieler Heinz Hoenig und Model Marcus Schenkenberg ihre Masken fallen lassen.

Eichhörnchen Marcus Schenkenberg spricht über „The Masked Singer“

Es war die absolute Überraschung am Donnerstagabend als sich Topmodel Marcus Schenkenberg bei „The Masked Singer“ auf ProSieben als Eichhörnchen enttarnte. Während einige Nutzer im Netz die Identität des Eichhörnchens abfeierten, gab es allerdings auch Kritik an Schenkenbergs Teilnahme. Er sei für eine deutsche Sendung schlicht zu unbekannt – so der Grundton.

Gegenüber „DerWesten“ hat sich Schenkenberg nun zu seiner Teilnahme geäußert und pikante Details preisgegeben.

Es ist Susan Sideropoulos oder wie Sie 95% der Deutschen nennen: „Hä, wer?“ #TheMaskedSinger — Patrick Nies (@derderrechthat) 4. Juli 2019

Das Kostüm des Eichhörnchens habe Schenkenberg von ProSieben angeboten bekommen. „Ich fand, dass es perfekt zu mir passt. Ich mochte Eichhörnchen schon immer. In der US-Version gibt es so dämonische Charaktere. Das wollte ich nicht sein. Ich wollte etwas Lustiges und Freundliches sein. Und da passt das Eichhörnchen super.“

Vier Wochen lang musste er sein Geheimnis, dass er an der Show teilnimmt für sich bewahren. „Unter der Woche bin ich in meiner Unterkunft geblieben und bin nicht einmal ins Fitnessstudio gegangen. Wenn ich rauswollte, musste ich eine Maske und ein Kostüm anziehen. Das war wirklich bizarr“, sagt der gebürtige Schwede, der seit Jahren in den USA lebt.

Darauf konnte man auch kommen bei den Hinweisvideos, die jeweils vor den Auftritten der Stars gezeigt werden. Im Eichhörnchen-Hinweis-Video war ein Burger mit einer US-Fahne zu sehen. Laut den Machern ein Indiz für Schenkenberg. Er sagt: Ich lebe in Amerika und esse gerne Burger. Man hätte sich vielleicht eher etwas Schwedisches vorgestellt. Da bin ich ja geboren und aufgewachsen. Aber es soll den Leuten auch nicht zu leicht gemacht werden.“

Natürlich hätte auch ein Hinweis auf Schweden Sinn gemacht, sagt Schenkenberg. Übrigens: In den Hinweis-Videos war nicht Schenkenberg im Eichhörnchen-Kostüm zu sehen: „Das hätte ich gar nicht geschafft. Ich hatte so schon so viel zu tun für die Show.“ Jetzt darf er wieder seine Freiheit genießen. Ganz ohne Kostüm.

Kritik an Schenkenberg als Eichhörnchen

Nach der Enttarnung des schwedischen Topmodels Marcus Schenkenberg als „Eichhörnchen“ laufen die Diskussionen im Internet auf Hochtouren. „Marcus Schenkenberg? Muss man den kennen?“, schrieb ein Twitter-Nutzer am Freitag nach der Entscheidung. „War nicht die Rede von "Stars" unter den Masken?“, fragt sich ein anderer. Viele Zuschauer scheinen den 50-jährigen Schenkenberg, der aktuell in Los Angeles lebt, vor seiner Enthüllung nicht gekannt zu haben.

Bereits nach der vergangenen Sendung, in der der Schauspieler Heinz Hoenig (67) seine Maske fallen ließ, hatte es ähnliche Kritik gegeben. Insbesondere die jüngeren Zuschauer tun sich schwer mit den zuletzt enthüllten Kandidaten. „The Masked Singer“ hat bei der Altersgruppe unter 30 ein großes Publikum.

Also wenn Okti nicht Lucy ist, geb ich trash TV auf #maskedsinger #TheMaskedSinger — Reni (@renigero) 27. Juni 2019

Der vier Wochen lang im Eichhörnchenkostüm verkleidete Schenkenberg erhielt am Donnerstag im Publikums-Voting die wenigsten Stimmen und musste deshalb beim Ausscheiden aus der Sendung am Donnerstag in Köln die Maske abnehmen. Er sei traurig und froh zugleich, sagte Schenkenberg nach der Show. „Am schwierigsten war es, meine Mutter anzulügen“, sagte er.

In der von Matthias Opdenhövel moderierten Live-Sendung aus Köln sind nun noch sechs Promis dabei, die in den verbleibenden zwei Shows nach und nach demaskiert werden. Neben Schauspieler Hoenig („Das Boot“) mussten zuvor bereits No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska und die frühere „GZSZ“-Schauspielerin Susan Sideropoulos ihre Masken fallen lassen.

Trotz der Kritik aus dem Netz fährt die Sendung weiterhin gute Einschaltquoten ein: Insgesamt sahen am Donnerstag 3,12 Millionen Zuschauer die Sendung, das ist ein Marktanteil von 12,9 Prozent - und ein erneuter Zugewinn - diesmal um 100 000 Zuschauer.

Wer steckt unter den Kostümen?

(veröffentlicht am 18. Juli)

Am Donnerstagabend läuft die vierte Folge der Pro-Sieben-Sendung „The Masked Singer“. Und die Fans rätseln und rätseln und rätseln: welche Promis stecken unter den fantasievollen Kostümen. Nachdem Ex-„No Angels“-Star Lucy Diakovska (Krake), Schauspielerin Susan Sideropoulos (Schmetterling) und Schauspieler Heinz Hoenig (Kakadu) rausgeflogen sind und sich der Öffentlichkeit präsentieren, geht das große Raten um 20.15 Uhr weiter.

Und so gibt es für jeden Teilnehmer der Sendung mehrere Tipps durch die Promi-Jury um Ruth Moschner, Collien Ulmen-Fernandes und Max Giesinger.

Sie sind sich so gut wie sicher – diese Stars könnten unter den Kostümen stecken.

Der Grashüpfer : Mirko Nontschew (Ruth Moschner), Jan Josef Liefers, Jerome Boateng (Online-Ratespiel), Gil Ofarim (Collien Ulmen-Fernandes)

: Mirko Nontschew (Ruth Moschner), Jan Josef Liefers, Jerome Boateng (Online-Ratespiel), Gil Ofarim (Collien Ulmen-Fernandes) Der Astronaut : James Arthur (Tipp von Faisal Kawusi), Adel Tawil (Tipp von Collien Ulmen-Fernandes), Max Mutzke, Andreas Bourani, Laith Al-Deen (Tipp von Max Giesinger)

: James Arthur (Tipp von Faisal Kawusi), Adel Tawil (Tipp von Collien Ulmen-Fernandes), Max Mutzke, Andreas Bourani, Laith Al-Deen (Tipp von Max Giesinger) Das Eichhörnchen : Evil Jared Hasselhoff, Samu Haber (Online-Ratespiel), Markus Schenkenberg (Tipp von Ruth Moschner), Alec Völkel (Tipp von Max Giesinger)

: Evil Jared Hasselhoff, Samu Haber (Online-Ratespiel), Markus Schenkenberg (Tipp von Ruth Moschner), Alec Völkel (Tipp von Max Giesinger) Der Engel: Tom Beck (Tipp von Ruth Moschner), Bülent Ceylan (Tipp von Max Giesinger), Till Lindemann, Campino, der Graf (Online-Ratespiel)

Tom Beck (Tipp von Ruth Moschner), Bülent Ceylan (Tipp von Max Giesinger), Till Lindemann, Campino, der Graf (Online-Ratespiel) Der Kudu : Joko Winterscheidt (Tipp von Ruth Moschner), Steven Gätjen (Tipp von Max Giesinger), Daniel Aminati, Detlef Soost (Tipp von Online-Ratespiel)

: Joko Winterscheidt (Tipp von Ruth Moschner), Steven Gätjen (Tipp von Max Giesinger), Daniel Aminati, Detlef Soost (Tipp von Online-Ratespiel) Das Monster: Evelyn Burdecki (Tipp von Max Giesinger), Sarah Lombardi, Maite Kelly (Online-Ratespiel), Susi Kentikian (Tipp von Collien Ulmen-Fernandes)

Evelyn Burdecki (Tipp von Max Giesinger), Sarah Lombardi, Maite Kelly (Online-Ratespiel), Susi Kentikian (Tipp von Collien Ulmen-Fernandes) Der Panther: Vanessa Petrou (Tipp von Collien Ulmen-Fernandes), Martina Hill, Sophia Thomalla (Online-Ratespiel), Stefanie Hertel (Tipp von Ruth Moschner)

Pro Sieben verteidigt Witz von Kawusi

Nach einem Witz über den Gesundheitszustand von Kanzlerin Angela Merkel (64) bei „The Masked Singer“ hat ProSieben den Komiker Faisal Kawusi in Schutz genommen.

Ein Star unter einer Kakadu-Maske wirkte in seiner Körpersprache nervös und zitterte mehrmals. Kawusi (27) brachte zunächst den Entertainer Jürgen von der Lippe als Auflösung ins Gespräch - außer der Verkleidete zittere so weiter: „Dann sag ich "Angela Merkel".“

Merkel hatte in den vergangenen Wochen mehrfach bei der Begrüßung anderer Regierungschefs Zitteranfälle erlitten - immer beim Stillstehen, während die Nationalhymnen gespielt wurden. Zuletzt war dies am Mittwoch der Fall gewesen, als sie den finnischen Regierungschef Antti Rinne mit militärischen Ehren empfing. Anschließend versicherte Merkel, es gehe ihr gut: „Man muss sich keine Sorgen machen.“

Beim Publikum mehrten sich kritische Stimmen in sozialen Medien, dass so ein Scherz geschmacklos sei. ProSieben reagierte: „Wir lachen gerne mal. Und wir mögen Faisal Kawusi. Und wir sind immer wieder davon überrascht, über was man sich alles künstlich aufregen kann.“

Welcher Vogel ist das denn?

(veröffentlicht am 12. Juli)

Bei „The Masked Singer“ gab es die nächste prominente Enthüllung in Folge 3. Im Gefieder das Kakadus steckte niemand anderes als Schauspieler Heinz Hoenig (67). Damit ist er bislang der älteste Kandidat bei „The Masked Singer“.

Der 67-Jährige bekam für seinen Auftritt mit der Rockballade „Behind Blue Eyes“ von Limp Bizkit die wenigsten Anrufe und musste deshalb am Ende seine Maske fallen lassen. „Es ist schon mal schön, wenn man wieder Luft kriegt“, kommentierte Hoenig direkt nach der Enthüllung. „Ich habe eine ganze Menge erfahren, gelernt und Freude gehabt.“ Er sei froh, dass er jetzt wieder nach Hause könne. „Anni, ich komme“, rief der Schauspieler („Das Boot“, „Der große Bellheim“) seiner Ehefrau zu.