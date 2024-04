ProSieben-Musikshow „The Masked Singer“ Tapsi, der Babylöwe ist enttarnt – wer unter der Maske steckte

Den Anfang hatte vorige Woche Opernsänger Rolando Villazón gemacht, am zweiten Abend war „das Mysterium“ der Sänger, Entertainer und TV-Moderator Giovanni Zarrella. „Mein Gott, das hat so einen Spaß gemacht“, sagte der 46-Jährige sichtlich aufgekratzt. Er habe sich so gefreut über die Möglichkeit, für nur einen einzigen Abend zu kommen. Da habe er sofort zugesagt. „Fünf, sechs Wochen sich rauszunehmen aus einem brasilianischen Haushalt mit einer brasilianischen Frau, das ist verboten. Ich darf nur eine Woche am Stück weg sein.“ Zarrella hatte den Song „Shape Of My Heart“ von den Backstreet Boys maskiert auf der Bühne vorgetragen.