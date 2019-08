Alle Masken müssen runter : So läuft das große „Masked Singer“-Finale auf ProSieben ab

Welcher Star ist unter welchem Kostüm? Foto: dpa/Marcel Kusch

Köln Das große Finale von „Masked Singer“ findet am Donnerstag statt. So wird es ablaufen. Für Spannung dürfte gesorgt sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Heute Abend ist es soweit: Die Masken bei „The Masked Singer“ fallen endgültig. Der große Rätselspaß hat sein Ende. Jetzt hat ProSieben bekanntgegeben, wie das Finale, das um 20.15 Uhr startet und von Matthias Opdenhövel präsentiert wird, verlaufen wird.

In der ersten Gesangsrunde präsentiert jeder der fünf Finalisten einen Song, danach fällt die erste Entscheidung: Der Star mit den wenigsten Stimmen muss seine Maske abnehmen. In der zweiten Runde treten die vier Undercover-Sänger mit einem neuen Song in zwei Duellen gegeneinander an.

Foto: ProSieben/Julia Feldhagen 7 Bilder Das war Folge fünf - dieser Star spielte den Panther.

Der Sieger des Duells zieht ins letzte Gesangsduell - der Verlierer wird direkt demaskiert. Die beiden Duell-Sieger kämpfen im finalen Gesangsduell um die Gunst der Zuschauer und den Sieg bei "The Masked Singer". Der Gewinner darf als letzter Star nach sechs Wochen seine Maske abnehmen und seine Identität preisgeben. Wer singt unter dem Astronauten-Helm? Wer ist das Monster? Wer tänzelt als Grashüpfer über die Bühne? Wer rockt im Kudu-Kostüm? Wer überrascht als Engel?

Das hier sind unsere Vermutungen:

+++

Hat Max Mutzke ein Konzert abgesagt, weil er der Astronaut ist?

Ganz Deutschland ist im Ratefieber rund um die Sendung „Masked Singer“ auf ProSieben. Welcher Star steckt unter welchem Kostüm?

Das große Raten hat am Donnerstag ein Ende, dann findet mit den fünf verbliebenen Kreaturen das große Finale statt.

Fast täglich gibt es neue Hinweise, wer wer sein könnte. Am Mittwoch fokussiert sich alles auf den Astronauten. Hat er sich durch eine Terminverlegung verraten?

Sänger Max Mutzke musste laut „Bild“ sein für Donnerstag geplantes Konzert im hessischen Dreiech verschieben, es findet am kommenden Montag statt. Doch warum die plötzliche Absage? Hatte Mutzke, auf den viele Hinweise beim Musik-Rätsel deuten, nicht damit gerechnet, ins Finale zu kommen?

Das hier sind die anderen Vermutungen, wer unter den Kostümen steckt:

Der Astronaut : Smudo (Max Giesinger), Nelson Müller (Ruth Moschner), Adel Tawil (Collien Ulmen-Fernandes), Max Mutzke oder Andreas Bourani (Online-Ratespiel auf themaskedsinger.de)

: Smudo (Max Giesinger), Nelson Müller (Ruth Moschner), Adel Tawil (Collien Ulmen-Fernandes), Max Mutzke oder Andreas Bourani (Online-Ratespiel auf themaskedsinger.de) Der Engel : Luke Mockridge (Ruth Moschner), Der Graf (Max Giesinger), Bülent Ceylan (Collien Ulmen-Fernandes) oder Marius Müller-Westernhagen (Online-Ratespiel)

: Luke Mockridge (Ruth Moschner), Der Graf (Max Giesinger), Bülent Ceylan (Collien Ulmen-Fernandes) oder Marius Müller-Westernhagen (Online-Ratespiel) Der Grashüpfer : Mirco Nontschew (Ruth Moschner), Tom Beck (Max Giesinger), Gil Ofarim (Collien Ulmen-Fernandes), Jan Josef Liefers oder Jérôme Boateng (Online-Ratespiel)

: Mirco Nontschew (Ruth Moschner), Tom Beck (Max Giesinger), Gil Ofarim (Collien Ulmen-Fernandes), Jan Josef Liefers oder Jérôme Boateng (Online-Ratespiel) Der Kudu : Stefan Raab (Ruth Moschner), Jay Kahn (Max Giesinger), Daniel Aminati, Donald Trump (Online-Ratespiel)

: Stefan Raab (Ruth Moschner), Jay Kahn (Max Giesinger), Daniel Aminati, Donald Trump (Online-Ratespiel) Das Monster: Enie van de Meiklokjes (Ruth Moschner), Evelyn Burdecki, Lena Meyer-Landrut (Online-Ratespiel), Susi Kentikian (Max Giesinger) oder Jella Haase (Collien Ulmen-Fernandes)

Der einzige Verlierer heute ist leider #kawusi ... der Zitter-Witz ist unter aller Sau! Bei #LetsDance habe ich ihn gefeiert. Aber das heute war kacke! #TheMaskedSinger — NeverMind (@BlondeGinGirl) 11. Juli 2019

++++

Großes Finale von „Masked Singer“

Kurz bevor die Masken fallen, läuft der Rätselspaß noch einmal auf Hochtouren. Steckt unter dem allseits geliebten pinken Monster wirklich die Boxerin Susi Kentikian? Und ist es tatsächlich Max Mutzke, der als Astronaut jede Woche das Millionenpublikum von „The Masked Singer“ mit scheinbar schwerelosen Auftritten begeistert? Auf Facebook, Twitter und im Online-Ratespiel häufen sich die Spekulationen. Am späten Donnerstagabend wird Klarheit herrschen - denn die Maskenparade von ProSieben geht ins große Finale.

Fünf Kandidaten sind es noch, die den Zuschauern und dem Rate-Team aus Max Giesinger, Ruth Moschner und Collien Ulmen-Fernandes Rätsel aufgeben. Ein letztes Mal schlüpfen sie am Donnerstag in ihre aufwendigen und schweißtreibenden Kostüme - inklusive der Masken, über die in diesem Sommer so ausgiebig diskutiert wird.

Der galante Grashüpfer (Gil Ofarim?) und der glitzernde Astronaut (Max Mutzke oder Andreas Bourani?) treten noch einmal mit dem machohaften Kudu (alle glauben, es ist Moderator Daniel Aminati), dem quäkenden Flauschmonster (Susi Kentikian?) und dem gar nicht so engelsgleichen Engel (Bülent Ceylan) in den Gesangswettstreit. Mit den Zeilen von Rammstein bekannte der Engel bereits in der letzten Show: „Oh, Gott weiß, ich will kein Engel sein.“ Irgendwann muss eben Schluss sein, auch Fernseh-Deutschland braucht mal Urlaub.

Es ist Susan Sideropoulos oder wie Sie 95% der Deutschen nennen: „Hä, wer?“ #TheMaskedSinger — Patrick Nies (@derderrechthat) 4. Juli 2019

„The Masked Singer“ hat trotz seiner sommerlichen Ausstrahlungszeit das geschafft, was lange keine Sendung im deutschen Fernsehen zustande brachte: Mit jeder Folge wuchs das Publikum. Auch im Halbfinale steigerte die Liveshow nochmals die Zuschauerzahl und ließ alle anderen Primetime-Sendungen hinter sich. 3,16 Millionen verfolgten die Ausstrahlung, die Quote lag damit bei 14 Prozent. Bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil sogar bei satten 29 Prozent.

Um die geheime Identität der Kandidaten bis zum Schluss zu wahren, hat ProSieben eine Menge Aufwand betrieben: Auch hinter der Bühne müssen die Kandidaten maskiert bleiben und einheitliche Pullis mit dem Aufdruck „Don't talk to me“ (Sprich mich nicht an) tragen. „Ich bin so gespannt, wer die anderen sind“, sagte Schlagersängerin Stefanie Hertel, die in der vergangenen Woche als Panther enttarnt wurde, nach ihrem Ausscheiden. „Jeder ist auch hinter der Bühne so in seiner Rolle drin.“