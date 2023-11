„The Masked Singer“ Dieses Model steckte hinter dem niedlichen Feuerlöscher

Model Eva Padberg ist bei der Musiksendung „The Masked Singer“ enttarnt und aus der Show gewählt worden. Padberg bekam bei der ProSieben-Show am Sonntagabend die wenigstens Zuschauerstimmen und musste somit ihre Identität preisgeben. „Luft ist echt was Tolles“, sagte sie, nachdem sie die Maske des niedlichen Feuerlöscherkostüms abgezogen hatte, in dem sie gesteckt hatte.