Nächste Enthüllung bei „The Masked Singer“ : Der Kakadu ist ein alter Hase

Köln Mit „The Masked Singer“ hat sich ProSieben ein weltweites Erfolgsformat ins Programm geholt. Nun fiel die dritte Maske. Der Promi, der dann zum Vorschein kam, war schon vorher in Verdacht geraten.

Welcher Vogel ist das denn? Bei „The Masked Singer“ gab es die nächste prominente Enthüllung in Folge 3. Im Gefieder das Kakadus steckte niemand anderes als Schauspieler Heinz Hoenig (67). Damit ist er bislang der älteste Kandidat bei „The Masked Singer“.

Der 67-Jährige bekam für seinen Auftritt mit der Rockballade „Behind Blue Eyes“ von Limp Bizkit die wenigsten Anrufe und musste deshalb am Ende seine Maske fallen lassen. „Es ist schon mal schön, wenn man wieder Luft kriegt“, kommentierte Hoenig direkt nach der Enthüllung. „Ich habe eine ganze Menge erfahren, gelernt und Freude gehabt.“ Er sei froh, dass er jetzt wieder nach Hause könne. „Anni, ich komme“, rief der Schauspieler („Das Boot“, „Der große Bellheim“) seiner Ehefrau zu.

Die Voting-Gemeinde hatte bis zuletzt auf Jürgen von der Lippe im Kostüm gesetzt. Einzig Ruth Moschner deutete die Hinweise im Einspieler richtig. Dort war das Wort „Grips“ zu lesen – Hoenig spielte lange am Berliner Grips-Theater. Heinz Hoenig, der als Funker Hinrich in Wolfgang Petersens „Das Boot“ seinen Durchbruch hatte, spielte in über 150 Kino- und Fernsehfilmen mit.