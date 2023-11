„The Masked Singer“ Dieser Schlager-Star steckte hinter dem glitzernden Okapi

Am Ende bekam Ebstein in der Musiksendung die wenigsten Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer und musste den Okapi-Kopf abnehmen. Es war die Auftaktsendung der neunten Staffel, die einige Neuerungen bereithielt. Anders als in den vergangenen Jahren wurden diesmal alle Kostüme erst in der ersten Live-Show präsentiert. Auch im Rateteam gab es eine Änderung. An der Seite von Moderatorin Ruth Moschner, die in der Show regelmäßig ihr gutes Gehör für Promi-Stimmen unter Beweis stellt, sitzt nun Sänger Alvaro Soler als festes Mitglied. Als Gast war zum Staffelstart Journalist und Schauspieler Jenke von Wilmsdorff mit dabei.