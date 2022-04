„The Masked Singer“-Finale 2022 : Wer steckt hinter Dornteufel, Zebra, Ork und Discokugel?

Düsseldorf Die vier letzten Kandidatinnen und Kandidaten von „The Masked Singer“ 2022 stehen sich am Samstag im großen Finale gegenüber. Wer hinter den Kostümen Ork, Discokugel, Zebra und Dornteufel stecken könnte.

Wird der Ork am Samstag wieder in einer anderen Sprache - der insgesamt sechsten - singen? Verwirrt die Discokugel oder wird sie nach ihrem Auftritt wieder für nahezu alle Ratenden Jeanette Biedermann sein? Oder kann das Zebra noch mal lässig auftrumpfen? Und was macht der furchterregende Dornteufel, um sich weiter in die Herzen seiner Fans zu schleichen? Wer unter diesen fantastischen Masken steckt gibt es im „The Masked Singer“-Finale am Samstag, 23. April um 20:15 Uhr live auf ProSieben. Dabei wird Vorjahressieger Alexander Klaws den Pokal überreichen.