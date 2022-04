Neue Staffel „The Masked Singer“ : „The Masked Singer“ 2022 - Das sind die Kostüme und Masken

Unterföhring Am 19. März starteten die neuen Folgen des Quotenhits „The Masked Singer“ auf ProSieben. Sechs Masken waren bereits vor Beginn der ersten Show bekannt, die übrigen vier wurden am Samstag Abend vorgestellt. Welche Kostüme dieses Mal dabei sind, erfahren Sie hier.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann hatte im Herbst zunächst noch von einer „einmaligen“ Aktion auf Wunsch der Fans gesprochen. Die ersten vier Staffeln der von Matthias Opdenhövel moderierten Live-Musikshow waren seit 2019 zunächst donnerstags, später dann dienstags gelaufen. Die neuen Folgen beginnen am 19. März (20.15 Uhr) auf ProSieben und Joyn, wie ProSieben mitteilte. In der ersten Sendung wurden jetzt auch die noch fehlenden vier Top-Secret-Masken präsentiert.

Diese Kostüme sind bei „The Masked Singer“ 2022 dabei:

In der sechsten Staffel hat zudem zum ersten Mal ein Masked-Singer-Fan zum Design eines Kostüms beitragen können. „Seit Wochen tüfteln Maskenbauerin Marianne Meinl und Gewandmeisterin Alexandra Brandner daran, das Fantasiewesen (...) in die Realität umzusetzen“, so der Sender. Im Herbst hatte ProSieben Fans unter 15 Jahren aufgerufen, ihre verrücktesten Vorschläge für eine Maske einzusenden. Aus Tausenden Entwürfen wurde einer ausgewählt und in der ersten Show präsentiertt: Brilli, ein Monster mit übergroßer Brille. Das Design stammt von der 10-jährigen Emma, die den Kostümwettbewerb gewonnen hatte. Bereits in Folge 1 schied Brilli allerdings schon aus, es gab zu wenige Stimmen der Zuschauer.