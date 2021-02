Indizien zu „Masked Singer“ : Könnten diesen Promis in den Kostümen stecken?

Foto: dpa/Willi Weber 15 Bilder „The Masked Singer“ 2021 - wer ist raus?

Köln Auf Pro Sieben heißt es jetzt jeden Dienstagabend wieder: „Who are you“? Zwei Promis wurden bei „Masked Singer“ bereits enttarnt, doch wer verbirgt sich unter den anderen Masken? Die Hinweise und Indizien im Überblick.

In jeder Folge gibt es neue Hinweise und Indizien dazu, wer hinter den Masken in der ProSieben-Show „Masked Singer“ steckt. Wir haben alles gesammelt, was bisher über die verkleideten Promis bekannt ist.

Wer ist das Küken?

Foto: dpa/ProSieben 12 Bilder "The Masked Singer" 2021 - das sind die Teilnehmer

Das Küken hat das Warten satt und will frei sein wie ein Vogel. Es musste hinter der harten Schale üben, kann aber nicht länger warten. Es will viel lernen und mit den Großen auf der Bühne mithalten. Gleichzeitig braucht es aber auch Ruhe und setzt sich gerne ins gemachte Nest.

Das vermuten die Zuschauer: Die Community vermutet Schauspielerin Jella Haase hinter dem Kostüm. Andere sehen ein bedeutendes Indiz im Eierkarton, der im Video zu sehen ist: Darin sind sieben weitere Eier, was für sieben Geschwister sprechen könnte: Deswegen tippen einige Zuschauer auf Schauspielerin Karoline Herfurth.

Wer ist der Leopard?

Für die perfekte Tarnung tut er alles, erkannt werden möchte er nicht. Der Leopard mit dem goldenen Monokel ist ein Meister der Illusion und greift visuell und akustisch in die Trickkiste. „Sie dürfen mir niemals vertrauen“, sagt er in seinem Indizienclip. Dort waren im Hintergrund eine Giraffe und ein Schimpanse in Anzügen zu sehen. Er stellt auch klar, dass er sich mit dem zweiten Platz nicht zufrieden geben würde: „Gold verspricht herrliche Zeiten.“

Das vermuten die Zuschauer: Hinter dem mysteriösen Leopard vermuten viele die Sängerin Cassandra Steen.

Wer ist die Schildkröte?

Die Schildkröte mit Dreadlocks, Hakenhand und Dreispitz verrät in ihrem Indizienvideo, dass sie bereits die Weltmeere überquert und dabei schon durch so manchen Sturm gesegelt ist. Beim Pokern gegen Ende des Clips gibt sie sich siegessicher.

Das vermuten die Zuschauer: Hinter dem Kostüm wird auf den Pop- und Schlagersänger Thomas Anders getippt.

Wer ist der Stier?

Der Stier mit goldenen Hörnern und Football-Outfit verrät im Indizienvideo sein Geheimnis für eine perfekte Performance: „Meine Katakomben“. Denn die biete „Ruhe vor den Fans, Ruhe vor der Presse“. Er sei eine Maschine, „ständig auf der Suche nach Optimierung“ und vor allem: „programmiert auf Sieg“.

Das vermuten die Zuschauer: Die meisten Stimmen wurden für Sänger Guildo Horn abgegeben – aber nicht wenige vermuten auch Schauspieler Elyas M’Barek hinter dem Stier.

Wer ist der Flamingo?

Funkelnde Federn, prachtvoll geschmückt: Der rosa Flamingo spricht im Indizienvideo sofort die großen Themen an: „Amore ist schon eine seltsame Sache. In meinem ganzen Leben hatte ich eine große Liebe.“ Doch „dieser eine“ habe dem Flamingo das Herz gebrochen – trotzdem sei der rosa Flamingo aufgestanden „wie ein Phoenix aus der Asche“. Dabei habe ihm ein Lied besonders geholfen: „Two Become One“ von den Spice Girls, das er bei der Folge am Dienstag zum Besten gab.

Das vermuten die Zuschauer: Die Community vermutet Ex-Bro’Sis-Mitglied Ross Antony hinter der rosa Maske.

Wer ist das Quokka?

„Mehr als ein Selfie-Motiv“, sagt es in seinem Indizienvideo. Das Quokka ist nachtaktiv, und das Geheimnis für das perfekte DJ-Set sei Ruhe. „Denn wer nachts aktiv ist, ist tagsüber off duty, ist doch logo“, sagt es. Sein Ziel war es schon immer, „the best of the best“ zu sein. Auf dem Weg dahin bleibt es aber schön entspannt, von Hektik hält es nichts.

Das vermuten die Zuschauer: Unter dem Kostüm wird von vielen der Radio- und Fernsehmoderator Thomas Gottschalk vermutet.

Wer ist der Monstronaut?

Der Monstronaut hat bekannte Eltern: Sein Vater ist der Astronaut, seine Mutter das Monsterchen aus der ersten Staffel von „The Masked Singer“. Die beiden entpuppten sich als Max Mutzke und Susi Kentikian. Obwohl der Monstronaut noch sehr jung ist, mangelt es ihm nicht an Motivation, eine grandiose Show abzuliefern.

Das vermuten die Zuschauer: Fernsehmoderator und Schauspieler Thore Schölermann ist aktuell der Tipp Nummer eins aus der Community.

Wer ist der Dinosaurier?

Das Energiebündel im Schlafanzug hat scharfe Zähne, er will außerdem beweisen, dass er groß und mächtig und stark ist – kann aber seine Tollpatschigkeit nicht verbergen. Ein guter Verlierer ist er leider nicht.

Das vermuten die Zuschauer: Sie tippen auf den Sänger Sasha.

(bora)