Show auf ProSieben : Smudo zu Gast im Rateteam von „The Masked Singer“

Köln Der deutsche Hip-Hop-Musiker Smudo von den Fantastischen Vier ist am Dienstagabend Teil des „The Masked Singer“-Rateteams. In der zweiten Folge der Show versucht er neben Ruth Moschner und Rae Garvey zu enttarnen, welche Promis hinter den bunten Kostümen stecken.

„Ich bin ein bisschen aufgeregt und noch nicht sicher, ob ich in der Lage bin, tatsächlich herauszufinden, wer hinter den Masken steckt. Aber ich habe mich natürlich vorbereitet, die erste Show gesehen, schon ein paar Theorien entwickelt und weiß, was Phase ist“, wurde der Sänger in der Mitteilung zitiert.