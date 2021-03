Hochkarätige Promis bei „Masked Singer“ : Wenn selbst die „Tagesschau“-Sprecherin mitsingt, gibt es keine Grenzen nach oben

Meinung Köln In der vierten Staffel von „The Masked Singer“ wurde nun „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers enttarnt. Dass die bekannteste Nachrichtensprecherin Deutschlands in der Rateshow mitmacht, ist ein Erfolg für ProSieben. Aber auch die anderen Promis werten die Sendung auf.

Was hat sich Fernseh-Deutschland den Kopf über „The Masked Singer“ zerbrochen. Im Vorfeld der vierten Staffel wurden Stimmen laut, ob vier Staffel in eineinhalb Jahren nicht Abnutzungsgefahr mit sich bringen. Und was machte ProSieben? Der Sender schien sich seiner Sache ziemlich sicher zu sein, Senderchef Daniel Rossmann sprach im Vorfeld der neuesten Staffel davon, dass man den Leuten durchaus auch vier Staffeln in kurzer Zeit zutrauen könnte, wenn sie denn auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt seien.

Jetzt, nach vier Sendungen, lässt sich zweifelsfrei sagen: Das Konzept von ProSieben ist aufgegangen. Die vierte Staffel bietet eine Bestbesetzung an Stars, das wurde spätestens am Dienstagabend klar, als sich „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers als „das Küken“ enttarnte. Schaut man sich die Promis an, die in dieser Staffel bereits ihre Maske ablegten, wird schnell klar, dass sich ProSieben ins Zeug gelegt hat, auch weiterhin „richtige“ A-Promis ins Boot zu holen.